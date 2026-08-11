Stabilizzazioni PERSONALE ATA: in Molise su 168 disponibilitÃ  solo 60 assunzioni

Dopo l'informativa sindacale del 4 agosto scorso, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha trasmesso agli Uffici Scolastici Regionali le istruzioni operative per le immissioni in ruolo del personale ATA per l'anno scolastico 2026/2027. In particolare, Ã¨ stata trasmessa la nota ministeriale 20624 del 7 agosto 2026 e il prospetto riepilogativo del riparto provinciale delle assunzioni autorizzate.

Pubblichiamo di seguito la distribuzione delle assunzioni indicativa prevista per le province abruzzesi (in grassetto le immissioni previste, tra parentesi le disponibilitÃ ).

Si tratta in totale, di 60 immissioni in ruolo su 168 posti disponibili, per cui verranno stabilizzate solo circa di 1/3 delle disponibilitÃ :

PROFILO Campobasso Isernia Assistente amministrativo 4 (14) 3 (8) Assistente Tecnico 4 (17) 2 (9) Collaboratore scolastico 44 (112) 3 (8) Add. Az. Agr 0 (2) 0 (0) totale 52 (143) 8 (25)

Il prospetto provinciale non comprende i contingenti dei cuochi, infermieri e guardarobieri poichÃ© per questi profili sarÃ ciascun Ufficio scolastico a procedere alla distribuzione provinciale delle facoltÃ assunzionali, sulla base delle esigenze territoriali. Sul personale ATA la FLC CGIL ha chiesto in piÃ¹ occasioni un incremento di organico e la stabilizzazione del personale che possa consentire alle scuole di affrontare meglio le tante incombenze quotidiane. Invece, le immissioni in ruolo anche quest'anno saranno assolutamente insufficienti.

Una situazione inaccettabile, che penalizza la qualitÃ del servizio scolastico e condanna centinaia di lavoratori molisani alla precarietÃ , basti pensare che sommando le disponibilitÃ residue dopo i ruoli (108 posti) e l'organico autorizzato in deroga dall'USR Molise (185 unitÃ ), l'a.s 2026/27 inizierÃ con circa 300 precari ATA nelle scuole, a cui si aggiungeranno le ulteriori supplenze disposte nel corso dell'anno.

Il sistema continua cosÃ¬ a produrre precarietÃ , discontinuitÃ nel funzionamento delle scuole e un crescente contenzioso. A conferma di ciÃ² le ripetute condanne subite dal Ministero al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese legali per l'abuso dei contratti a termine, alla luce dei recenti pronunciamenti della giustizia europea riguardanti il personale ATA.

Errare Ã¨ umano, perseverare Ã¨ diabolico: si preferisce pagare risarcimenti, cause e supplenti, invece di stabilizzare chi lavora nella scuola da anni. Un enorme spreco di risorse pubbliche che potrebbero essere utilizzate per stabilizzare il personale vengono invece spese per sostenere le conseguenze di una precarietÃ protratta per anni.

Mantenere precari i lavoratori, nonostante la disponibilitÃ di posti e di graduatorie Ã¨ una scelta grave e miope.

Le promesse perÃ² non bastano. Non Ã¨ piÃ¹ ammissibile continuare con la politica delle deroghe: occorrerebbe invertire la tendenza dei tagli e rivedere i criteri di attribuzione degli organici che penalizzano le aree interne, stabilizzare i precari. Chiediamo anche ai rappresentanti politici regionali di impegnarsi per un intervento normativo volto a superare il vincolo del turn over e coprire tutti i posti vacanti, applicando la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dando stabilitÃ a lavoratrici e lavoratori e alle scuole.

Campobasso, 10 agosto 2026

Segreteria

FLC CGIL Molise



