A14, incendio di un autocarro a Petacciato: le fiamme si stavano propagando alla vegetazione

Oggi, alle 12:50, i Vigili del Fuoco di Campobasso, con una squadra del distaccamento di Termoli, sono intervenuti sulla A14, nel territorio di Petacciato, per un incendio che ha coinvolto un autocarro.

Per lâ€™intervento sono state impiegate unâ€™autopompa serbatoio, unâ€™autoscala e unâ€™autobotte. Successivamente Ã¨ stato richiesto anche lâ€™intervento della squadra A.I.B. dei Vigili del Fuoco, perchÃ© le fiamme si stavano propagando alla vegetazione esterna alla sede autostradale.

Lâ€™incendio dellâ€™autocarro Ã¨ stato domato con lâ€™utilizzo di liquido schiumogeno. Il personale Ã¨ intervenuto con gli autoprotettori per proteggersi dai fumi scaturiti dallâ€™incendio. Sul posto Ã¨ intervenuta anche la Polizia Stradale.

Ãˆ stato necessario chiudere la viabilitÃ per consentire lâ€™intervento in sicurezza. Ci sono stati disagi alla circolazione, con code anche di 9 chilometri. Lâ€™intervento Ã¨ stato ultimato da poco, con la parziale riapertura della corsia sud della A14.