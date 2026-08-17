Incendio Valle Amara sotto controllo: l'Abetina salvata, ma Monaco chiede chiarezza e riforme

L'incendio che ha colpito l'area di Valle Amara, tra i territori di Roio del Sangro e Rosello, Ã¨ attualmente sotto controllo e messo in sicurezza, complice anche l'arrivo della pioggia. A darne notizia Ã¨ Alessio Monaco, sindaco di Rosello, che traccia il bilancio dopo momenti di forte apprensione: sebbene siano andati perduti diversi ettari di vegetazione, il pronto intervento delle squadre dei soccorsi ha permesso di salvare due patrimoni ambientali inestimabili come la riserva protetta dell'Abetina di Rosello e il bosco di Montecastelbarone ad Agnone.

I punti chiave della nota del Sindaco Alessio Monaco

I ringraziamenti ai soccorritori: Un sentito grazie va ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile Abruzzo â€” guidata dal Direttore Maurizio Scelli â€” e ai volontari della Protezione Civile di Villa Santa Maria per il coordinamento e il costante lavoro sul campo.

Inchiesta sulle responsabilitÃ : Monaco sottolinea come sia indispensabile fare immediata e piena luce sulle cause del rogo e sulle eventuali responsabilitÃ .

Riforma della Protezione Civile: Il primo cittadino annuncia la necessitÃ di aprire una riflessione politica e istituzionale, anche in Consiglio Regionale, per una profonda riorganizzazione della Protezione Civile abruzzese che coinvolga maggiormente i livelli locali.

SolidarietÃ al resto della regione: Il pensiero del sindaco va alle altre aree abruzzesi ancora martoriate dagli incendi, prima fra tutte la zona del Monte Morrone, esprimendo vicinanza e speranza per una rapida risoluzione dell'emergenza.