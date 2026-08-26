A 97 anni pacemaker intracardiaco e ritorno a casa in giornata: procedura dâ€™avanguardia alla Cardiologia di Isernia





Impiantato un pacemaker intracardiaco AVEIR per via venosa giugulare in una paziente di 97 anni. La procedura, eseguita presso la Cardiologia-UTIC del Presidio Ospedaliero 'F.Veneziale' di Isernia, Ã¨ stata effettuata in regime di Day Hospital: la signora Ã¨ tornata nella propria abitazione la sera stessa. Un percorso che si colloca tra le prime esperienze di questo tipo in Italia.

L'anziana, fragile e sottopeso, presentava episodi di blocco atrioventricolare parossistico che rendevano necessario l'impianto di un pacemaker. Le concomitanti problematiche cerebrovascolari e le condizioni generali, perÃ², indicavano poco favorevole il ricorso a un sistema transvenoso convenzionale.

L'Ã©quipe della UOSVD Cardiologia-UTIC di Isernia ha quindi scelto un pacemaker intracardiaco AVEIR, dispositivo miniaturizzato posizionato direttamente nel cuore, senza necessitÃ della tradizionale tasca sottocutanea nÃ© degli elettrocateteri.

Tale caratteristica consente di ridurre drasticamente il rischio delle complicanze infettive correlate ai sistemi di stimolazione convenzionali, un vantaggio particolarmente importante nel paziente anziano e fragile. Il dispositivo Ã¨ stato impiantato attraverso accesso venoso giugulare. La procedura si Ã¨ conclusa con successo e senza complicanze e, dopo poche ore di osservazione e i necessari controlli, la paziente Ã¨ stata dimessa nella stessa giornata ed Ã¨ tornata a casa la sera stessa, senza pernottamento in ospedale.

La gestione dell'impianto in regime di Day Hospital rappresenta uno degli aspetti piÃ¹ innovativi dell'esperienza e si colloca tra le prime esperienze documentate in Italia, con particolare rilievo considerando l'etÃ di 97 anni e la fragilitÃ della paziente. Ridurre la permanenza ospedaliera nel grande anziano significa inoltre limitare disorientamento, perdita dell'autonomia e altre possibili complicanze legate alla degenza.

L'esperienza della Cardiologia del 'Veneziale' dimostra come innovazione tecnologica, competenza nell'elettrostimolazione e organizzazione assistenziale possano consentire trattamenti avanzati e minimamente invasivi anche in pazienti di etÃ estremamente avanzata. A 97 anni, entrare in ospedale per ricevere un pacemaker intracardiaco e poter tornare nella propria casa la sera stessa rappresenta un esempio concreto di innovazione al servizio della persona fragile.



