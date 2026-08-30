Guglionesi, vasto incendio di vegetazione alle porte del paese

Poco dopo le 22:40 di ieri, i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso sono intervenuti per un vasto incendio di vegetazione alle porte del comune di Guglionesi.
In campo due squadre del distaccamento di Termoli, con il supporto di squadre provenienti da Santa Croce di Magliano, Campobasso e Isernia.
Lâ€™intervento ha scongiurato che le fiamme arrivassero alle abitazioni. Ãˆ stato inoltre necessario allontanare molti cittadini che, per curiositÃ , si erano avvicinati alla zona dellâ€™incendio, mettendo a rischio la propria vita.
Sul posto hanno operato anche numerose squadre di volontari A.I.B., i Carabinieri e il sindaco.
Lâ€™intervento si Ã¨ concluso alle prime luci dellâ€™alba.