SanitÃ  penitenziaria, Giuliano (UGL): "Un infermiere ogni 600 detenuti, emergenza inaccettabile"

Roma, 31 agosto 2026 â€“ Â«Un infermiere ogni 600 detenuti, in alcune realtÃ e soprattutto nei turni notturni, rappresenta la fotografia di una sanitÃ penitenziaria che vive una vera e propria emergenza strutturale. Non possiamo considerare normale che un solo professionista debba farsi carico di un numero cosÃ¬ elevato di persone, con responsabilitÃ assistenziali enormi e condizioni operative estremamente complesseÂ». Lo dichiara Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale UGL Salute. Â«Il sovraffollamento, l'elevata presenza di persone con patologie croniche, fragilitÃ psichiche e dipendenze rendono il lavoro degli operatori sanitari negli istituti penitenziari particolarmente delicato.

A fronte di questa complessitÃ , la carenza di personale aumenta il carico di lavoro, espone gli operatori a maggiori rischi e puÃ² compromettere la continuitÃ e la qualitÃ dell'assistenza. Gli infermieri e tutti i professionisti della sanitÃ penitenziaria stanno dimostrando ogni giorno professionalitÃ , responsabilitÃ e spirito di sacrificio, ma non si puÃ² pensare di colmare le carenze organizzative affidandosi esclusivamente alla loro dedizione. Servono organici adeguati, condizioni di lavoro sicure e una formazione continua capace di rispondere alla specificitÃ dell'assistenza penitenziaria, dalla gestione delle emergenze alla salute mentale e alle dipendenze. La salute non puÃ² avere un diverso valore dentro o fuori un istituto penitenziario e la sicurezza degli operatori deve essere una prioritÃ . Dietro ogni numero ci sono professionisti chiamati quotidianamente a garantire cure e assistenza in condizioni difficili.

La sanitÃ penitenziaria non puÃ² essere lasciata ai margini: tutelare chi cura significa tutelare anche chi deve essere curato. UGL Salute continuerÃ a mantenere alta l'attenzione sulle condizioni di lavoro dei professionisti e sulla qualitÃ dell'assistenza garantita negli istituti penitenziariÂ».



