Venafro, incendio al contatore elettrico a Ceppagna: l'intervento dei Vigili del Fuoco limita i danni

Vigili del Fuoco intervenuti questa mattina, poco dopo le ore 6:30, nel Comune di Venafro, nella frazione di Ceppagna, per l'incendio di un contatore elettrico.

Due squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dalla sede centrale di Isernia, sono intervenute tempestivamente riuscendo a circoscrivere l'incendio e a limitare i danni, che sono rimasti confinati esclusivamente all'area del contatore.

Le fiamme sono state rapidamente estinte e, al termine delle operazioni, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'intera area.

Nessuna persona Ã¨ rimasta coinvolta nell'incendio.

Sul posto Ã¨ intervenuta anche una squadra di tecnici Enel, impegnata nelle operazioni di messa in sicurezza dell'impianto e nel successivo ripristino dell'utenza.



