Chieti, controlli sugli affitti agli extracomunitari: la Questura segnala illeciti e avverte i proprietari sui rischi penali

CHIETI â€“ Il 01.09.2026. Personale della Divisione Polizia Anticrimine, al termine di un'attivitÃ d'indagine, ha segnalato alcuni illeciti all'AutoritÃ Giudiziaria, relativi alla locazione di immobili a cittadini extracomunitari. Nello specifico l'attivitÃ d'indagine Ã¨ scaturita a seguito di accertamenti che hanno fatto emergere la mancata o tardiva comunicazione all'AutoritÃ di Pubblica Sicurezza, da parte del locatario, della presenza di cittadini extracomunitari all'interno di immobili siti nell'ambito del territorio del Comune di Chieti. Tale attivitÃ Ã¨ incardinata in una piÃ¹ ampia e capillare operazione volta ad accertare la presenza di cittadini extracomunitari regolari sul territorio nazionale e l'occupazione in legem degli alloggi sia di carattere popolare che di locazione privata. La Questura, in occasione di tale riscontro, sensibilizza specialmente i proprietari locatori di immobili insistenti nella provincia, invitandoli a denunciare la presenza di cittadini extracomunitari cosÃ¬ come previsto dalla normativa vigente, ricordando gli stessi che la violazione della mancata o tardiva comunicazione all'AutoritÃ di Pubblica Sicurezza (entro 48 ore dall'inizio dell'alloggio, ai sensi del D.Lgs 286/1998) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria. Giova precisare che, qualora il cittadino extracomunitario risultasse non regolare sul territorio nazionale, il locatore rischierebbe di incappare in conseguenze ben piÃ¹ gravi di carattere penale, scaturenti soprattutto dal Testo Unico sull'Immigrazione, tra cui il favoreggiamento all'immigrazione clandestina, punito, tra l'altro con la reclusione fino a 4 anni.