Trivento, il sindaco Pavone replica a Scarano: «La maggioranza è unita e vicina ai cittadini. Da lui ci aspettiamo fatti e non parole»

Accuse rispedite al mittente e un invito alla concretezza. Il sindaco di Trivento, Luigi Pavone, interviene con fermezza sulle recenti dichiarazioni di Diego Scarano — ex consigliere e neo referente locale di "Futuro Nazionale" — difendendo la compattezza e la natura civica dell'Amministrazione comunale. Pavone rigetta con decisione le letture su presunte divisioni interne e ricorda i risultati già raggiunti per il territorio, augurando al nuovo movimento di concentrarsi su proposte reali e non su polemiche sterili.

La nota del sindaco Pavone:

"Sento il dovere di commentare un recente articolo apparso sulla maggior parte dei quotidiani locali dell’ex consigliere comunale Diego Scarano, nel quale annuncia la sua adesione al movimento “Futuro Nazionale” e la sua nomina a referente cittadino del movimento. Certamente la notizia in sé non necessitava un mio commento, visto che si tratta di una scelta, legittima, di un cittadino di aderire ad un movimento politico.

Anzi, a lui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro per questa nuova avventura, dopo le precedenti esperienze con Forza Nuova e la Lega. Mi sento in dovere di commentare perché nel suo comunicato l’ex consigliere comunale Scarano tira in ballo l’attuale amministrazione comunale, da me guidata, affermando testualmente come “Trivento abbia bisogno della nascita di una valida alternativa politica sul suo territorio, un nuovo soggetto politico come Futuro Nazionale capace di rispondere ai reali bisogni dei cittadini anche in considerazione che, allo stato attuale, nella maggioranza comunale convivono al proprio interno anime troppo diverse e spesso non compatibili tra di loro, pur se rappresentate da ottime e capaci persone”.

Prima di tutto mi sento di ringraziare Scarano per l’apprezzamento dimostrato nei confronti dei componenti della maggioranza. Quindi, innanzitutto, non si capisce perché, nonostante siano persone ottime e capaci, ci sia bisogno del suo intervento né del supporto di un movimento che, meglio chiarire subito, è quanto di più lontano dai valori della maggioranza comunale. Tuttavia, non posso non contestare la presunzione di Scarano nel definire la mia maggioranza un gruppo di persone con “anime troppo diverse”. Non mi pare ci siano anime troppo diverse all’interno della maggioranza, posto che gran parte della maggioranza proviene da un percorso iniziato con il sottoscritto sette anni fa. Inoltre, la scelta dei candidati alle scorse elezioni comunali è stata fatta a seguito di un lungo processo partecipativo e democratico e di condivisione di un programma.

Né questa eterogeneità di anime nella maggioranza comunale è testimoniata da un’appartenenza dei componenti a partiti o schieramenti diversi, perché, come dovrebbe sapere bene Scarano, essendo stato egli candidato nella lista che si è contrapposta a quella dell’attuale maggioranza alle scorse elezioni comunali, essa è una lista civica, fino a prova contraria. Scarano, poi, nel suo comunicato, afferma che “la nascita di un comitato di Futuro Nazionale a Trivento sarà sicuramente da stimolo soprattutto per i tanti giovani che vogliono avvicinarsi alla politica … e per le tante persone , uomini e donne che, delusi dalla solita e sterile politica di sempre, cioè quella del dire e non del fare, intendono dare il loro contributo di idee per migliorare la qualità della vita dei triventini, maggiori e migliori servizi ai cittadini ma anche, perché ritrovino il senso dell’appartenenza del proprio territorio e quelle energie che riportino soprattutto aziende e imprenditori nell’area industriale di Trivento”.

Forse l’ex consigliere Scarano dimentica di essere stato consigliere di maggioranza per ben cinque anni, dal 2019 al 2024, e non mi sembra abbia inciso sul territorio, né tantomeno sull’area industriale, che solo adesso inizia a vedere qualche barlume di luce e di speranza, grazie alle politiche ed ai risultati ottenuti dalla nostra amministrazione.

Pertanto, tanti auguri di buon lavoro ancora all’ex consigliere comunale Diego Scarano (si tratta, evidentemente, solo di un caso di omonimia con l’attuale vicesindaco), sperando che da lui, in qualità di referente del movimento, e dalle persone che vorranno aderirvi, arriveranno proposte concrete per il bene della collettività, proprio per passare, come dice lui, dalla politica del dire a quella del fare."