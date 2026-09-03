In Molise arriva il 116117: Ã¨ il nuovo numero per la Guardia Medica e le cure non urgenti

CAMPOBASSO. Un passaggio strategico per la riorganizzazione dellâ€™assistenza territoriale e lâ€™accesso ai servizi di cura primaria. La Regione Molise ha ottenuto il parere favorevole e la formale autorizzazione per lâ€™attivazione in via sperimentale del Numero Europeo Armonizzato 116117, la centrale unica dedicata alla continuitÃ assistenziale e alle prestazioni sanitarie non urgenti.

Il via libera Ã¨ giunto al termine dellâ€™istruttoria curata dalla Struttura di monitoraggio per lâ€™attivazione del 116117, che ha valutato positivamente il progetto tecnico e organizzativo presentato dagli uffici regionali. Lâ€™organismo ministeriale affiancherÃ ora la Regione nella fase operativa, fornendo il supporto necessario per lâ€™allestimento dellâ€™infrastruttura tecnologica e monitorando la progressiva realizzazione del servizio sul territorio.

Come cambia l'accesso ai servizi per i cittadini

Lâ€™introduzione del 116117 â€“ servizio gratuito, attivo 24 ore su 24 e raggiungibile sia da rete fissa che mobile â€“ consentirÃ di raccordare e semplificare lâ€™accesso alla rete dei servizi non dâ€™emergenza. Il cittadino che necessita di assistenza medica primaria nelle ore notturne, prefestive e festive, o che richiede orientamento sui servizi sanitari territoriali (inclusa la ex Guardia Medica), non dovrÃ piÃ¹ fare riferimento ai singoli recapiti locali, ma potrÃ fare perno su un unico riferimento numerico regionale.

Dalla centrale operativa, operatori qualificati e personale sanitario prenderanno in carico la chiamata, fornendo indicazioni immediate, indirizzando l'utente al presidio di continuitÃ assistenziale piÃ¹ vicino o attivando la consulenza medica telefonica.

Decompressione della rete d'emergenza e prospettive

Lâ€™attivazione del 116117 si inserisce nel quadro di standardizzazione dei servizi sanitari richiesto dagli indirizzi europei e nazionali. Tra gli obiettivi primari della riforma vi Ã¨ lâ€™abbattimento degli accessi impropri nei Pronto Soccorso degli ospedali molisani, filtrando le richieste a bassa complessitÃ assistenziale (i cosiddetti codici bianchi e verdi) verso la rete territoriale.

Con il rilascio dell'autorizzazione, prenderÃ il via la fase attuativa che comprenderÃ il collaudo delle centrali d'ascolto, la formazione del personale e la successiva campagna d'informazione rivolta alla cittadinanza per l'entrata a regime della nuova numerazione.