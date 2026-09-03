Agnone, gara SAI da 3,8 milioni: il Comune affida il servizio al raggruppamento guidato dal Consorzio Magma

AGNONE â€“ Ãˆ arrivato all'epilogo il percorso amministrativo per la gestione del Progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) del Comune di Agnone. Con la determina n. 478 firmata dal Responsabile dellâ€™Area Amministrativa e su proposta del RUP, dott.ssa Emilia Marcovecchio, l'Amministrazione comunale ha preso atto dell'esito della gara espletata dalla C.U.C. ed ha formalizzato l'affidamento del servizio.

A vincere l'appalto per il periodo 2026-2028 Ã¨ stato il Consorzio Magma SocietÃ Cooperativa Sociale con sede a Campobasso, che ha concorso in raggruppamento con altre quattro realtÃ del settore sociale del territorio centro-meridionale: Assel (Salerno), Agenzia AgorÃ (Avellino), Social Care (Benevento) e Sirio (Campobasso).

L'importo complessivo di aggiudicazione sfiora i 3,9 milioni di euro (â‚¬ 3.872.152,69 compresa IVA al 5%), a valere su un quadro economico generale di progetto pari a oltre 5,3 milioni di euro interamente coperti dai finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dellâ€™Asilo del Ministero dell'Interno.

Il piano d'intervento garantisce una duplice direttrice assistenziale:

La rete ordinaria: la prosecuzione dell'accoglienza per 80 posti destinati alla categoria "Ordinari", con copertura estesa fino al 31 dicembre 2028.

L'emergenza Ucraina: la proroga del servizio per ulteriori 85 posti specificamente dedicati all'accoglienza dei profughi ucraini fino al termine del 2026.

I nuovi gestori prenderanno formalmente in carico il servizio a partire dal 1Â° ottobre 2026. Il mese di settembre servirÃ a garantire il necessario passaggio di consegne con il gestore uscente (il Consorzio di Libere Imprese), il cui periodo di proroga tecnica si concluderÃ contestualmente il 30 settembre, evitando cosÃ¬ qualsiasi interruzione o disservizio nelle attivitÃ di integrazione e assistenza dell'area alto-molisana.