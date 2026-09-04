Gli auguri del Prefetto Montella alla dottoressa Giuseppina Ferri per il suo pensionamento In occasione della cerimonia di congedo, che si Ã¨ svolta questa mattina presso il Palazzo di Governo, il Prefetto ha rivolto un sentito saluto alla dott.ssa Giuseppina Ferri, che lascia lâ€™incarico di Viceprefetto Vicario per raggiungimento dei limiti di etÃ , al termine di una lunga e ricca esperienza professionale al servizio delle Istituzioni

. Nel corso della propria carriera nellâ€™Amministrazione dellâ€™Interno, la Dirigente ha maturato una significativa esperienza, prestando servizio presso gli Uffici centrali e periferici del Governo, nonchÃ© presso diversi Enti locali, in qualitÃ di Commissario straordinario.

Il Prefetto Giuseppe Montella, anche a nome di tutto il personale, ha espresso alla predetta Dirigente i ringraziamenti per lâ€™attivitÃ svolta presso la Prefettura di Isernia negli anni, durante i quali la stessa ha assunto numerosi incarichi di rilievo. Nel congedarla il Prefetto ha formulato i migliori auguri per una nuova stagione della vita, ricca di serenitÃ e nuovi progetti.