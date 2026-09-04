Rapinato del cellulare e ferito alla stazione di Isernia: la Polizia risale all'aggressore e lo denuncia

La Polizia di Stato ha identificato e deferito all'AutoritÃ Giudiziaria il presunto autore di una rapina avvenuta negli scorsi giorni presso la locale Stazione Ferroviaria.
La sera dell'episodio, la vittima, un giovane extracomunitario di 18 anni, si presentava presso un equipaggio delle Volanti, impegnato in un posto di controllo in questa Piazza della Repubblica, riferendo di aver subito poco prima una rapina.
Il giovane raccontava di essere giunto a Isernia in treno e di essere stato avvicinato poco dopo, all'interno dell'area della stazione, da un giovane che gli intimava di consegnargli il telefono cellulare, sostenendo che fosse di sua proprietÃ .
Di fronte al rifiuto della vittima, l'indagato, un diciannovenne di origini straniere, estraeva una lametta, precedentemente occultata nella bocca e, utilizzandola, gli procurava alcuni tagli al braccio sinistro, riuscendo quindi a sottrargli il telefono cellulare e ad allontanarsi rapidamente.
Nel corso della notte, la Squadra Mobile della Questura di Isernia avviava immediatamente le attivitÃ investigative acquisendo fin da subito elementi utili all'individuazione del responsabile.
Nella giornata successiva, il presunto autore del reato veniva rintracciato da personale delle Volanti e deferito all'AutoritÃ Giudiziaria per i reati di rapina e lesioni aggravate.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l'indagato potrÃ far valere le proprie ragioni difensive innanzi all'AutoritÃ Giudiziaria ai sensi delle vigenti norme del Codice di Procedura Penale.