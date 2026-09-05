Testimoni di Geova, al via la campagna mondiale per una vita migliore: oltre 9 milioni di volontari coinvolti, 1.300 in Molise

Alla ricerca di una vita migliore in

un mondo sempre più complesso

L'iniziativa, che

coinvolge oltre 9 milioni di volontari nel mondo, promuove un corso biblico

gratuito volto a rafforzare speranza, relazioni familiari e benessere personale

Campobasso

– 5 settembre 2026 — A settembre oltre 9 milioni di Testimoni di Geova in tutto

il mondo prenderanno parte a una campagna mondiale che punta a promuovere

speranza e benessere attraverso un corso biblico interattivo e gratuito. L’iniziativa

mette in evidenza la dimensione pratica dei consigli contenuti nella Bibbia e

il loro impatto nella vita quotidiana. Nel Molise parteciperanno circa 1.300 volontari.

“Gli insegnamenti della Bibbia

continuano a dimostrarsi una guida pratica per la vita di tutti i giorni,

aiutando le persone ad affrontare le difficoltà, rafforzare le relazioni e, in

molti casi, perfino salvare il proprio matrimonio”, ha detto Luca Ferraris,

portavoce dei Testimoni di Geova della Campania. “Per questo vogliamo dare a

tutti l'opportunità di valutarne personalmente i benefici”.

Durante la

campagna, i Testimoni distribuiranno l’opuscolo “Puoi vivere felice per sempre”,

un percorso in tre lezioni, che presenta in modo semplice princìpi biblici attraverso

illustrazioni, video e domande di approfondimento. L’iniziativa culminerà con

un discorso speciale dal tema: “Come può aiutarti la Bibbia?”, che si terrà in

tutte le congregazioni dei Testimoni di Geova nel mondo. L’ingresso è libero e

gratuito.

Per saperne di più

sul corso interattivo gratuito, visita jw.org > Cosa

dice la Bibbia > Corso biblico. Per informazioni sul discorso

speciale, visita jw.org > Chi

siamo > Adunanze > Trova l’indirizzo più vicino.