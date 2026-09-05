Zero alcol in gravidanza, mercoledì 9 settembre 2026 infopoint a Chieti, Lanciano e Vasto

Il 9 settembre è una data che vale nove mesi. Il 9/9 richiama simbolicamente la durata della gravidanza e porta l’attenzione su un messaggio semplice: in gravidanza non esiste una quantità di alcol sicura.

Per la Giornata mondiale di sensibilizzazione sui disturbi dello spettro fetale alcolico (Fasd), mercoledì 9 settembre 2026, dalle ore 9.00 alle 13.00, il personale dell’unità operativa complessa Servizi per le dipendenze della Asl Lanciano Vasto Chieti, diretta da Mariella Castrovilli, sarà a disposizione dei cittadini in tre infopoint:

Chieti , centro commerciale Megalò

, centro commerciale Megalò Lanciano , centro commerciale Pianeta

, centro commerciale Pianeta Vasto, Centro del Vasto

L’esposizione prenatale all’alcol può interferire con lo sviluppo del feto e determinare difficoltà nell’apprendimento, nell’attenzione, nella memoria, nel comportamento e nelle relazioni sociali.

La Fasd è una condizione ancora poco conosciuta, ma può avere conseguenze importanti nella vita delle persone e delle loro famiglie. Per questo l’informazione ha un ruolo centrale nella prevenzione.

Conoscere la Fasd significa fornire informazioni corrette a chi affronta una gravidanza e alle famiglie. Significa anche aiutare il personale sanitario a riconoscerne i segnali e favorire comprensione e inclusione delle persone che vivono con questa condizione.

L’obiettivo degli infopoint è proprio creare un’occasione diretta di informazione e sensibilizzazione. Informarsi è il primo passo per prevenire.