Cinghiali a Campobasso, Forte chiama in causa la Regione. Dâ€™Egidio replica: Â«Ci siamo mossi, il Comune faccia la sua parteÂ»

Dopo lâ€™allarme lanciato dalla sindaca di Campobasso Marialuisa Forte sulla presenza sempre piÃ¹ frequente dei cinghiali in cittÃ e il richiamo alla Regione Molise per interventi piÃ¹ incisivi, arriva la replica dellâ€™assessore regionale al Piano venatorio Armandino Dâ€™Egidio. Lâ€™assessore rivendica le azioni giÃ messe in campo dalla Regione e invita il Comune a utilizzare maggiormente gli strumenti di propria competenza-

La nota dell'Assessore D'Egidio

Cinghiali, Dâ€™Egidio replica a Forte: Â«La Regione si Ã¨ mossa. A Campobasso misure insufficientiÂ»

Â«Il problema dei cinghiali in regione, e ormai in tutti i comuni, Campobasso compresa, Ã¨ arcinoto e da tempo stiamo lavorando per tutelare non solo lâ€™incolumitÃ pubblica dei cittadini, ma anche i tanti titolari di aziende agricole ormai allo stremo, salvaguardando colture e biodiversitÃ Â».

Lâ€™assessore regionale con delega al Piano venatorio, Armandino Dâ€™Egidio, replica alle accuse mosse nelle scorse ore dallâ€™amministrazione Cinghiali, Dâ€™Egidio comunale di Campobasso e rivendica il lavoro portato avanti dalla Regione per fronteggiare lâ€™emergenza cinghiali.

Â«Campi devastati, raccolti compromessi, danni alle strutture agricole e, sempre piÃ¹ spesso, episodi di presenza degli ungulati anche nelle aree urbane. Quello dei cinghiali Ã¨ ormai un problema cronico in Molise, con ripercussioni pesanti sullâ€™agricoltura, sulla sicurezza stradale e, piÃ¹ in generale, sulla tutela dellâ€™ambienteÂ».

Dâ€™Egidio sottolinea di raccogliere quotidianamente le segnalazioni degli agricoltori e dei titolari di aziende agricole, sempre piÃ¹ in difficoltÃ a causa dei danni provocati dalla fauna selvatica.

Â«Ãˆ un problema che stiamo affrontando proprio per evitare ulteriori ricadute sullâ€™agricoltura e per tutelare lâ€™incolumitÃ pubblica. Una situazione che pesa ancora di piÃ¹ in una regione come la nostra, a forte vocazione agricolaÂ».

Lâ€™assessore entra quindi nel merito delle competenze dei Comuni e, in particolare, della possibilitÃ di intervenire nelle aree urbane.

Â«Da amministratore comunale, quale sono stato, sia come sindaco che come consigliere, mi rendo conto che ci sono ancora molti limiti e che dunque, malgrado piÃ¹ di qualcuno lo invochi, lâ€™applicazione dellâ€™articolo 54 del TUEL, il cosiddetto provvedimento dâ€™urgenza, al problema della presenza dei cinghiali nelle aree urbane non potrebbe trovare agevolmente spazioÂ».

Esistono perÃ², osserva Dâ€™Egidio, Â«molteplici misure preventive ordinarieÂ» che attribuiscono ai sindaci ampi margini di intervento.

Â«Non mi pare che a Campobasso abbiano trovato applicazione. Basti pensare, su tutte, al disastro della differenziata che nel capoluogo credo rappresenti un collettore di cinghiali non di poco contoÂ».

Per lâ€™assessore, dunque, quanto fatto finora dallâ€™amministrazione comunale non sarebbe stato sufficiente.

Â«Da quando la problematica Ã¨ emersa, ciÃ² che ha eseguito lâ€™amministrazione - penso ad esempio al divieto di foraggiamento per animali selvatici, alla pulizia dei terreni e ad altri palliativi simili - alla luce delle condizioni attuali, risulti assolutamente inefficaceÂ».

Â«La sindaca Forte, invece di tirare sistematicamente in ballo la Regione, nei mesi scorsi avrebbe anche potuto adottare qualche misura, assolutamente nelle sue facoltÃ , per arginare il fenomeno della presenza dei cinghiali in cittÃ . Ma, ripeto, ciÃ² che Ã¨ stato fatto evidentemente non Ã¨ bastatoÂ».

Dâ€™Egidio rivendica quindi lâ€™attivitÃ della Regione Molise, che, sostiene, Â«si Ã¨ mossa e si muove da tempoÂ» per arginare il problema attraverso gli strumenti previsti dalla normativa.

La presenza dei cinghiali rappresenta da anni Â«una delle principali criticitÃ connesse alla gestione della fauna selvaticaÂ», sia per la tutela delle produzioni agricole e zootecniche, sia per la sicurezza della circolazione stradale, la tutela degli ecosistemi e il mantenimento degli equilibri faunistici.

Â«In questo contesto - continua lâ€™Assessore - la Regione ha progressivamente attivato gli strumenti di gestione e contenimento previsti dalla normativa nazionale e regionale, ricorrendo alle diverse modalitÃ di prelievo e controllo della specie. Tre, in particolare, le principali attivitÃ : caccia tradizionale, caccia di selezione e selecontrollo. Questâ€™ultima modalitÃ assume particolare rilievo nei contesti in cui gli ordinari strumenti venatori non risultano sufficienti rispetto alle esigenze di gestione della specie, come le zone periurbane, le riserve e le oasiÂ».

Particolare attenzione viene posta da Dâ€™Egidio sulla caccia di selezione al cinghiale per il 2026.

Â«Il relativo Piano Ã¨ stato approvato dalla Regione con la Deliberazione della Giunta regionale n. 140 del 20 giugno 2026, mentre lâ€™attivitÃ Ã¨ stata avviata nel mese di luglioÂ».

Lâ€™assessore precisa che Â«lâ€™impossibilitÃ di procedere a un avvio anticipato non sarebbe stata determinata da una mancata attivazione dellâ€™amministrazione regionale, ma dalla necessitÃ di rispettare la disciplina regionale allora vigente. La normativa prevedeva infatti al 31 marzo il termine per la restituzione dei carnieri e, di conseguenza, per la disponibilitÃ consolidata dei dati relativi agli abbattimenti effettuati nella stagione precedente. Proprio su questo punto la Regione Ã¨ intervenuta con la legge regionale n. 7 del 26 maggio 2026, modificando lâ€™articolo 22 della legge regionale n. 19/1993 e anticipando al 20 febbraio il termine per la restituzione dei carnieri. Una modifica che â€“ aggiunge Dâ€™Egidio - consentirÃ di migliorare sensibilmente la programmazione delle attivitÃ di gestione della specie e, in particolare, di predisporre e approvare il Piano di caccia di selezione 2027 con maggiore anticipo rispetto a quanto avvenuto questâ€™anno. La gestione della popolazione di cinghiale non puÃ² essere ricondotta ad unâ€™unica modalitÃ di intervento, ma richiede lâ€™utilizzo coordinato dei diversi strumenti previsti dalla disciplina vigente. La Regione Molise ha quindi mantenuto e attivato la caccia tradizionale come ordinario strumento di prelievo venatorio, affiancandola alla caccia di selezione e alle attivitÃ di selecontrollo. Lâ€™obiettivo Ã¨ intervenire anche nei contesti piÃ¹ delicati, dove la presenza degli ungulati rappresenta una criticitÃ particolare. Lâ€™attivazione congiunta dei diversi strumenti dimostra la volontÃ della Regione di affrontare il problema attraverso Â«un approccio articolatoÂ», utilizzando tutte le possibilitÃ consentite dallâ€™ordinamento e modificando progressivamente le modalitÃ operative in funzione delle esigenze di gestione della specieÂ».

Â«Ci auguriamo vivamente â€“ conclude lâ€™Assessore regionale - che la prossima volta in cui la sindaca tirerÃ in ballo la Regione lo farÃ magari supportata anche da qualche proposta che, se valida, noi saremo ben lieti di condividere, visto che siamo giÃ operativi sul territorio per arginare la problematica dei cinghialiÂ».