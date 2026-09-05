Ripalimosani, incidente sul raccordo “Ingotte”: soccorso l’occupante di un veicolo a tre ruote

Poco dopo le 19 una squadra dei Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta sul raccordo “Ingotte” a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un veicolo a tre ruote.

Sul posto è intervenuto anche il personale del 118, che ha prestato soccorso all’occupante del mezzo e lo ha successivamente trasportato in ospedale.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l’area interessata dall’incidente.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza.



