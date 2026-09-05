Delli Quadri replica a Di Giacomo: Lei mi conferma che il disastro molisano è tutto a carico della Regione.

Dopo la risposta pubblicata su Primo Piano Molise da Vincenzo Di Giacomo, magistrato indicato come presidente della Corte di giustizia tributaria del Molise, al precedente intervento del dott. Enzo Delli Quadri, nel quale veniva chiesto conto di come siano state utilizzate le risorse trasferite dallo Stato alla Regione Molise, Delli Quadri torna sul confronto con una nuova e articolata replica.

Nel suo intervento, Di Giacomo aveva ricordato che, prima del 1963, il Molise risultava penalizzato rispetto all’Abruzzo: una quota maggiore delle risorse pubbliche e degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno veniva indirizzata soprattutto verso lo sviluppo industriale abruzzese, mentre il Molise rimaneva prevalentemente agricolo.

Secondo Di Giacomo, dopo la separazione dall’Abruzzo il Molise conobbe invece una significativa fase di crescita, sostenuta dalla realizzazione di importanti infrastrutture e dall’industrializzazione: la Bifernina, la Trignina, l’autostrada, l’area industriale di Termoli e la Valle del Biferno, con l’insediamento di realtà produttive come Fiat, Zuccherificio e altre aziende.

Da questa lettura Di Giacomo fa discendere la considerazione che la nascita della Regione Molise abbia avuto un ruolo positivo nello sviluppo del territorio e che un eventuale ritorno all’interno dell’Abruzzo sarebbe un errore.

Lo stesso Di Giacomo, tuttavia, riconosce le responsabilità della classe politica molisana nella fase successiva, condividendo la critica sulla gestione degli anni seguenti e richiamando, in particolare, fenomeni di clientelismo e lottizzazione, la cattiva gestione della sanità e l’incapacità di utilizzare adeguatamente le risorse disponibili.

È proprio partendo da queste considerazioni che Delli Quadri replica.

Riceviamo e pubblichiamo la precisazione del dott. Enzo Delli Quadri.

Caro Presidente Di Giacomo,

i suoi dati non smentiscono la mia tesi: in parte la rafforzano.

Che il Molise sia cresciuto dopo il 1963 è fuori discussione. Ma questo non dimostra ancora che sia cresciuto grazie alla Regione.

Bifernina, Trignina, autostrada, Termoli, Valle del Biferno e grandi insediamenti industriali appartengono in larga misura alla stagione dell’intervento straordinario dello Stato e della Cassa per il Mezzogiorno.

La domanda che ponevo era un’altra, e rimane senza risposta: che cosa ha fatto il Molise delle enormi opportunità offerte da oltre sessant’anni di autonomia?

Perché, esaurita la grande spinta degli investimenti nazionali, restano spopolamento, debolezza industriale, crisi sanitaria, apparati pubblici sovradimensionati e una Regione che lei stesso riconosce essere stata segnata da lottizzazioni e clientelismo.

Forse, allora, il vero problema non è stabilire se nel 1963 fosse giusto separarsi dall’Abruzzo. È capire perché una Regione nata per riscattare il Molise dalla marginalità non sia riuscita, dopo più di sessant’anni, a costruire uno sviluppo capace di reggersi sulle proprie gambe.

Abbiamo anche comprato, con una spesa milionaria, una sede a Bruxelles per portare il Molise in Europa. Peccato che, nel frattempo, non fossimo riusciti a portare lo sviluppo in Molise.

Di fronte a questo quadro, che lei stesso in parte condivide, continua a sostenere che sarebbe dannoso per la nostra popolazione che Isernia si aggreghi alla Regione Abruzzo o che tutto il Molise si riaggreghi alla sorella maggiore.

Le illustri allora sei motivi per cui, a mio avviso, quella riaggregazione potrebbe essere utile.

Primo vantaggio: maggiori possibilità di ottenere finanziamenti.

Al Tavolo Stato-Regione e ai vari tavoli europei, le popolazioni abruzzesi e molisane avrebbero maggiori probabilità di ottenere finanziamenti utili allo sviluppo del territorio.

Questo significa che, con molta più probabilità di quanto accada oggi, potrebbero essere sbloccati finanziamenti per opere infrastrutturali importanti, distretti produttivi, poli turistici, centri universitari e servizi avanzati.

Secondo vantaggio: riduzione dei costi della politica.

La riaggregazione comporterebbe una riduzione degli organi politici e amministrativi intermedi: un Consiglio regionale invece di due, un Presidente di Regione invece di due, 30 consiglieri regionali al posto di circa 50.

Si avrebbe inoltre, secondo questa impostazione, una riduzione a un terzo delle attuali consulenze e a un terzo degli attuali gruppi politici regionali.

Nel Molise, scandalo su scandalo, al Consiglio regionale sopravvivono circa 15 gruppi politici a fronte di 20 consiglieri. È di tutta evidenza che siamo in presenza di un caso in cui la matematica diventa un’opinione, perché un gruppo, invece di essere uguale ad almeno tre persone, diventa uguale a una sola persona.

Terzo vantaggio: riduzione delle spese per appalti e acquisti.

È risaputo che acquisti e appalti gestiti su una scala più vasta possono portare a un risparmio di spesa.

Quarto vantaggio: marketing territoriale.

Una realtà territoriale più ampia potrebbe assicurare una migliore e maggiore penetrazione del messaggio promozionale, con ricadute positive soprattutto sul turismo.

Quinto vantaggio: sviluppo di sinergie.

Si potrebbero sviluppare sinergie in molti settori dell’economia e delle attività territoriali: agricoltura, industria, sport, turismo, pesca non sportiva, viabilità stradale e ferroviaria, archeologia, edilizia scolastica, formazione professionale e altri settori ancora.

Sesto vantaggio: una posizione strategica nei collegamenti.

Abruzzo e Molise, insieme, sarebbero la più potente regione di transito tra l’Europa dell’Est e il Mar Tirreno, con ricadute significative sui porti, sulle autostrade e sulle infrastrutture stradali e ferroviarie.

Svantaggi?

A me ne viene in mente uno solo: la perdita di potere e prebende da parte di una numerosa casta politica, quella che ha voluto la separazione tra Abruzzo e Molise e che oggi fa opposizione e resistenza al cambiamento.

Enzo Delli Quadri