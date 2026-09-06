Gianni Morandi a Campobasso: martedì il concerto a Selvapiana

È uno dei concerti più attesi dell’estate molisana. Tutto pronto per l’arrivo a Campobasso di Gianni Morandi con il suo tour estivo “C’era un ragazzo”, partito lunedì scorso da Este. L’appuntamento è per martedì 8 settembre, alle ore 21, nell’area eventi di Selvapiana.

Morandi, vero e proprio mito della musica italiana, torna sul palco con uno spettacolo che attraversa i suoi più grandi successi, tra emozione, energia e condivisione. Per il pubblico molisano sarà una serata all’insegna della musica e dei brani che hanno segnato diverse generazioni.

Lo spettacolo sarà anche l’occasione per festeggiare i 60 anni di “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, scritta nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini e diventata una delle canzoni più rappresentative della carriera di Morandi.

Nella scaletta ci sarà spazio anche per “Monghidoro”, il nuovo singolo scritto per l’artista da Lorenzo Jovanotti e pubblicato lo scorso 3 aprile, accanto ai grandi classici del suo repertorio.

Sul palco Morandi sarà accompagnato da una superband diretta dal Maestro Luca Colombo, pronta ad arricchire con talento ed energia le atmosfere dei brani.

I biglietti per la tappa molisana sono disponibili online su TicketOne, Ciaotickets e Ticketmaster, oltre che nei punti vendita abituali.



