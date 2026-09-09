Orizzonti Urbani, il 10 e 11 settembre 2026 ad Agnone il convegno internazionale URBACT su innovazione e sviluppo delle cittÃ 

URBACT Ã¨ il Programma dell'Unione Europea dedicato allo sviluppo urbano integrato e sostenibile: attraverso reti transnazionali tra cittÃ , percorsi di formazione e scambio di buone pratiche, sostiene amministrazioni locali e attori territoriali nella progettazione di strategie concrete per affrontare le sfide urbane contemporanee. Il tema scelto per il convegno molisano, "Innovare le aree urbane, investire sul futuro dei residenti" ,racchiude il senso dellâ€™incontro interistituzionale, che si pone come occasione concreta per mettere al centro i bisogni delle persone che abitano le cittÃ e i territori, e per interrogarsi su come innovazione urbana e coesione sociale possano procedere insieme. Il programma delle due giornate darÃ ampio spazio alle sperimentazioni e alle buone pratiche maturate dalle realtÃ italiane, con le testimonianze dirette di amministrazioni comunali che hanno tradotto i principi URBACT in azioni reali sui propri territori, dalla rigenerazione degli spazi urbani ai percorsi di partecipazione dei cittadini. Â«Presenteremo le esperienze e le best practice delle realtÃ italiane che hanno partecipato al Programma URBACT. In questi due giorni di lavoro, la speranza Ã¨ di trasferire tutte le notizie possibili e di aprire agli occhi degli amministratori locali tutte le novitÃ . URBACT Orizzonti Urbani Ã¨ il momento per innovare le aree interne e per investire sul futuro dei residentiÂ», ha sottolineato il Consigliere regionale delegato alla Cooperazione Territoriale Europea Andrea Di Lucente. Il confronto ripercorrerÃ l'evoluzione del Programma europeo, dai risultati raggiunti con URBACT III alle prime esperienze giÃ avviate nell'ambito di URBACT IV, fino ad aprire uno sguardo sulle prospettive della programmazione europea successiva al 2027, in un momento cruciale per la definizione delle future politiche di coesione territoriale. Un percorso che pone il territorio molisano al centro del dibattito comunitario sullo sviluppo urbano sostenibile, offrendo ad Agnone una vetrina di respiro internazionale. All'incontro parteciperanno rappresentanti delle istituzioni europee, nazionali e regionali, amministratori locali, esperti e professionisti del settore. Ad aprire e coordinare i lavori sarÃ lo stesso Consigliere regionale Andrea Di Lucente, insieme al Presidente della Giunta regionale del Molise Francesco Roberti. Il programma si articola in sessioni istituzionali e tecniche, con il contributo di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di ANCI, di reti e denti di cooperazione europea, oltre alle testimonianze di amministrazioni comunali italiane coinvolte in progetti URBACT. Non mancheranno momenti dedicati alla scoperta del patrimonio culturale locale. Lâ€™iniziativa Ã¨ organizzata dalla Regione Molise attraverso il Servizio Cooperazione Territoriale Europea, diretto da Gaspare Tocci.