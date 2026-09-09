Per salvare le poltrone di CB, si perdono i finanziamenti: Isernia ha diritto di scegliere se restare in Molise.

Il Molise non puÃ² piÃ¹ permettersi di essere una Regione autonoma. Isernia ha diritto di decidere se cambiare spartito di Enzo Delli Quadri

Nessuna legge italiana stabilisce che una Regione piccola debba ricevere meno finanziamenti perchÃ© ha pochi abitanti. Ma sarebbe ingenuo fermarsi qui perchÃ© il D.Lgs. 228/2011 impone la valutazione preventiva degli investimenti pubblici: necessitÃ , sostenibilitÃ , convenienza, domanda potenziale, benefici attesi. Quando le risorse sono limitate e bisogna scegliere, conta inevitabilmente anche quante persone unâ€™opera servirÃ .

Ed ecco la trappola molisana.

Una strada da centinaia di milioni destinata a un bacino di tre milioni di abitanti presenta un rapporto costi-benefici diverso dalla stessa strada destinata a servirne trecentomila. Lo stesso vale per ferrovie, ospedali, universitÃ e grandi infrastrutture.

Non Ã¨ una congiura contro il Molise. Ãˆ lâ€™aritmetica della piccola dimensione.

Il Molise nacque Regione nel 1963 con oltre 320 mila abitanti. Oggi ne conta molti meno e continua a perderne. E non perde soltanto popolazione: perde giovani, contribuenti, imprese, domanda, capacitÃ contrattuale e peso politico. PiÃ¹ si restringe, piÃ¹ diventa difficile competere per investimenti e servizi.

Il paradosso Ã¨ che mentre il territorio si svuota, lâ€™apparato resta.

Restano Presidente, Giunta, Consiglio regionale, commissioni, dirigenti, strutture, partecipate, uffici e indennitÃ . La macchina istituzionale puÃ² ancora continuare a funzionare mentre viene meno la massa critica economica e demografica che dovrebbe giustificarla.

Lâ€™istituzione sopravvive. Il Molise no.

Lâ€™autonomia non Ã¨ un valore in sÃ©. Ha senso se produce maggiore forza, migliori servizi, investimenti e sviluppo. Se invece serve soprattutto a conservare una macchina politica mentre il territorio diventa sempre piÃ¹ marginale, allora bisogna avere il coraggio di rimetterla in discussione.

Naturalmente câ€™Ã¨ chi da questo immobilismo ha molto da perdere. Campobasso Ã¨ il capoluogo regionale e concentra inevitabilmente una parte rilevante delle funzioni, degli uffici e del peso politico legati allâ€™autonomia. Ãˆ quindi comprensibile che nel suo territorio prevalga la difesa dellâ€™attuale assetto.

Ma gli abitanti della provincia di Isernia hanno lo stesso diritto di ragionare diversamente e, se ne ricorrono le condizioni costituzionali, di esprimersi democraticamente sullâ€™ipotesi di lasciare il Molise.

Ed Ã¨ qui che la questione diventa politica.

Il percorso per arrivare al referendum Ã¨ stato avviato e portato avanti. Ora chi ha responsabilitÃ istituzionali deve assumersela fino in fondo. Non puÃ² essere la paura delle conseguenze politiche a impedire ai cittadini di pronunciarsi.

Il presidente della Provincia di Isernia, che Ã¨ anche sindaco di Agnone, Daniele Saia, deve dunque decidere se accompagnare il processo istituzionale oppure continuare a rinviarlo.

PerchÃ© ogni giorno che passa rischia di assomigliare sempre piÃ¹ a una statua di sale davanti a un Molise che si svuota: immobile a contemplare ciÃ² che accade, mentre il tempo decide al posto suo.

Esiste infatti qualcosa di peggiore che perdere lâ€™autonomia: conservarla gelosamente mentre si perde il territorio.

Continuando cosÃ¬, avremo ancora i soldi per pagare Presidente, assessori e consiglieri regionali. Resteranno da trovare i molisani da governare.