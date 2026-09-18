“Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale” – 19 settembre 2026 -.

Sabato 19 settembre p.v., alle ore 10.00, presso i Saloni di rappresentanza di questa Prefettura, si terrà la cerimonia celebrativa della “Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale”, istituita con la legge n. 6 del 13 gennaio 2025.

Saranno presenti, oltre ai familiari degli internati, i Sindaci dei comuni interessati, i vertici delle Forze di Polizia e dell’Esercito e una rappresentanza degli studenti degli istituti scolastici della provincia.

Al fine di restituire uno spaccato del vissuto dell’epoca, verrà rappresentato il recital storico teatrale “C’è chi disse NO! – Storie di IMI molisani”, a cura di Fabrizio Nocera e Pino Venditti.

Interverrà inoltre sul tema il Professor Giuseppe Iglieri, Presidente dell’Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise e Direttore scientifico del Museo Internazionale delle Guerre Mondiali.

A conclusione, il Prefetto di Campobasso, Michela Lattarulo, consegnerà ai familiari degli internati le Medaglie d’onore, concesse dal Presidente della Repubblica, in memoria di:

Benedetto Michele

Benedetto Pasquale

Bucci Egidio

Ciocca Salvatore

D’Elia Domenico

D’Elia Francesco

Iannandrea Mario Crocifisso

Lombardi Armando

Mandato Giuseppe

Molisano Luciano

Oriente Nunzio

Oriente Raffaele

Tamburro Domenicantonio

Campobasso, 18 settembre 2026