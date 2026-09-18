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Treni Molise-Roma, modifiche alla circolazione dal 21 al 25 settembre: due corse limitate a Cassino e bus sostitutivi

AttualitÃ 
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  • dal 21 al 25 settembre
  • due treni limitati a Cassino
  • canali di acquisto aggiornati

Campobasso, 18 settembre 2026

Nei giorni 21, 22, 23, 24 e 25 settembre 2026, per consentire lavori infrastrutturali di rinnovo deviatoi nella stazione di Roma Termini, la circolazione di alcuni treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) della relazione Boiano â€“ Roma subirÃ  delle modifiche.

In particolare, i treni R23361 e R23363 saranno limitati a Cassino:

  • il treno R23361 (Boiano â€“ Roma delle 20.02) sarÃ  limitato a Cassino nelle giornate del 21, 22, 23 e 24 settembre. I passeggeri diretti nella Capitale potranno usufruire di una corsa bus;
  • il treno R23363 (Roma â€“ Boiano delle 6.15) sarÃ  limitato a Cassino nelle giornate del 22, 23, 24 e 25 settembre. I passeggeri diretti a Boiano potranno usufruire di una corsa bus.

I canali di acquisto sono aggiornati.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimitÃ  della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonchÃ© le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS.

 
Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione InfomobilitÃ ) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.

A questo link Ã¨ consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.

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