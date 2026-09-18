Treni Molise-Roma, modifiche alla circolazione dal 21 al 25 settembre: due corse limitate a Cassino e bus sostitutivi

- dal 21 al 25 settembre
- due treni limitati a Cassino
- canali di acquisto aggiornati
Campobasso, 18 settembre 2026
Nei giorni 21, 22, 23, 24 e 25 settembre 2026, per consentire lavori infrastrutturali di rinnovo deviatoi nella stazione di Roma Termini, la circolazione di alcuni treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) della relazione Boiano â€“ Roma subirÃ delle modifiche.
In particolare, i treni R23361 e R23363 saranno limitati a Cassino:
- il treno R23361 (Boiano â€“ Roma delle 20.02) sarÃ limitato a Cassino nelle giornate del 21, 22, 23 e 24 settembre. I passeggeri diretti nella Capitale potranno usufruire di una corsa bus;
- il treno R23363 (Roma â€“ Boiano delle 6.15) sarÃ limitato a Cassino nelle giornate del 22, 23, 24 e 25 settembre. I passeggeri diretti a Boiano potranno usufruire di una corsa bus.
I canali di acquisto sono aggiornati.
Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimitÃ della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonchÃ© le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS.
Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione InfomobilitÃ ) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.
A questo link Ã¨ consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.