Videosorveglianza, approvati in Prefettura i progetti di 21 Comuni della provincia di Isernia: richiesti 1,5 milioni di euro

Si è tenuta nella mattinata odierna, presso la Prefettura di Isernia, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto dott. Giuseppe Montella, cui hanno preso parte i Sindaci e i rappresentanti dei Comuni di Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Carovilli, Carpinone, Castelpetroso, Castelpizzuto, Cerro al Volturno, Chiauci, Filignano, Macchiagodena, Montaquila, Pesche, Pescopennataro, Pietrabbondante, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccasicura, Rocchetta al Volturno, Sant’Agapito, Sessano del Molise, Venafro e i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine.

Nel corso della riunione, sono stati esaminati e approvati i progetti di videosorveglianza urbana presentati da 21 Comuni della provincia di Isernia, ai fini della partecipazione alla procedura di finanziamento avviata dal Ministero dell’Interno con il decreto interministeriale del 22 aprile 2026, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le progettualità, per un valore complessivo di circa 1,9 milioni euro, prevedono richieste di finanziamento statale per circa 1,5 milioni di euro, cui si aggiungono le quote di cofinanziamento poste a carico degli enti locali. Nel corso della riunione sono state approfondite le caratteristiche delle singole progettualità e le esigenze dei territori sotto il profilo della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria

. L’iniziativa si inserisce nel solco della consolidata collaborazione tra Prefettura ed Enti locali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e vivibilità dei territori. A seguito dell’approvazione dei progetti, i predetti Comuni – se utilmente collocati in graduatoria a livello nazionale – potranno concorrere agli appositi finanziamenti erogati dal Ministero dell’Interno sia per potenziare gli impianti di videosorveglianza già esistenti, sia per realizzarli ex novo, implementando così il controllo dei centri urbani al fine di Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Isernia Ufficio di Gabinetto contrastrare fenomeni legati alla mala movida, specialmente nei luoghi di aggregazione, e alla commissione di reati predatori.

“Con l’approvazione odierna” – ha dichiarato il Prefetto Montella – “confermiamo l’impegno della Prefettura a favore della sicurezza dei cittadini e della qualità della vita nei nostri Comuni. I progetti presentati non sono solo impianti tecnologici, ma strumenti di prevenzione e di prossimità che rafforzano la collaborazione tra istituzioni e comunità. Continueremo a sostenere iniziative che coniughino efficacia operativa e rispetto della legalità, garantendo trasparenza nell’uso delle risorse e attenzione alle esigenze dei territori.”

Isernia, 18 settembre 2026