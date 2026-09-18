Scuola di San Pietro Avellana, il Comune risponde alle accuse: lunedÃ¬ conferenza stampa con il sindaco e le mamme

Lâ€™Amministrazione Comunale di San Pietro Avellana indice una conferenza stampa per LUNEDÃŒ 21 SETTEMBRE â€“ ORE 16.30 SALA CONFERENZE â€“ SAN PIETRO AVELLANA

TEMA DELLâ€™INCONTRO Risposta alle accuse relative alla mancanza di alunni e alla presunta chiusura della scuola di San Pietro Avellana.

Lâ€™incontro sarÃ lâ€™occasione per fare chiarezza sulla situazione della scuola e fornire informazioni e risposte in merito alle notizie e alle affermazioni circolate in questi giorni.

SARANNO PRESENTI Simona De Caprio Sindaco di San Pietro Avellana e le mamme degli alunni della scuola di San Pietro Avellana.

Un momento pubblico di confronto e chiarimento su una questione di particolare importanza per la comunitÃ e per il futuro dei suoi bambini.