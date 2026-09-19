Pescopennataro conquista la Bandiera Gialla ACTItalia al Salone del Camper di Parma, Sciulli: “Un onore rappresentare il paese e il Molise”

Oggi, sabato 19 settembre 2026, il Comune di Pescopennataro ha ricevuto ufficialmente la Bandiera Gialla ACTItalia. La cerimonia di consegna si è tenuta alle ore 15.00 presso la Sala Agorà della Fiera di Parma, nell'ambito del Salone del Camper, il più importante appuntamento nazionale e internazionale dedicato al turismo itinerante.

Prima della premiazione di Pescopennataro, sono stati premiati altri importanti Comuni italiani, tra cui Macerata e Gorizia.

Al momento di ritirare il premio indossando la fascia tricolore, il Sindaco di Pescopennataro, Pompilio Sciulli, ha espresso grande soddisfazione e orgoglio per il traguardo raggiunto, sottolineando le peculiarità e l'impegno del proprio territorio:

"Pescopennataro è un bellissimo paese situato in provincia di Isernia, nel bellissimo Molise. Siamo un paese situato in un sito di interesse comunitario... Il parco attrezzato La Abetina del Bosco è nato nel 2010 e abbiamo 16 piazzuole. È una zona urbanizzata completamente all'interno del paese, a 1 km dal centro."

Sciulli ha inoltre evidenziato l'attenzione del Comune verso l'accessibilità e l'accoglienza per tutti i turisti:

"Rispetto a tutti i colleghi che mi hanno preceduto, abbiamo investito molto sull'inclusione. Se arriva un camperista con disabilità, Pescopennataro è pronta ad accoglierlo, perché abbiamo docce, bagni e tutto pronto... È un onore essere qui a rappresentare Pescopennataro e il Molise."