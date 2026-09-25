Isole Tremiti, esercitazione della Guardia Costiera contro l’inquinamento in mare

Nella

mattinata odierna, nelle acque dell’arcipelago delle Isole Tremiti, si è svolta

l’“Esercitazione Complessa 2026”, organizzata e coordinata dalla Capitaneria di

porto – Guardia Costiera di Termoli, sotto il coordinamento della Direzione

marittima di Pescara, per testare le procedure di risposta a un’emergenza di

inquinamento marino e verificare, al contempo, l’efficacia delle misure di

security portuale.

Lo

scenario esercitativo ha avuto inizio nelle acque antistanti l’isola di San

Domino, dove una motovedetta della Guardia Costiera, impegnata nell’ordinaria

attività di pattugliamento, ha individuato un natante sospetto con due persone

a bordo. Nel corso del successivo intervento congiunto con un’unità navale del

Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Termoli, i due

occupanti hanno simulato l’abbandono in mare di altrettanti serbatoi contenenti

carburante, tentando poi di allontanarsi dalla zona.

La

presenza simulata di tracce di idrocarburi sulla superficie del mare ha

comportato l’attivazione delle procedure previste dal Piano Operativo Locale di

pronto intervento contro gli inquinamenti marini. Contestualmente, sono state

attuate le misure previste per l’impianto portuale “Le Diomedee” delle Isole

Tremiti, con l’innalzamento del livello di security.

La

Sala Operativa della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Termoli ha

coordinato l’impiego di unità navali, mezzi aerei e personale specializzato.

In

mare sono intervenute le unità navali CP 878, CP 561 e GC A77 della Capitaneria

di porto – Guardia Costiera di Termoli, affiancate dalla motovedetta CP 292

della Direzione Marittima di Pescara. La CP 878 ha assunto il coordinamento

delle operazioni sul posto, mentre le altre unità hanno assicurato la

sorveglianza dell’area e la sicurezza dei mezzi e del personale impegnati, in

particolare durante le attività di contenimento e recupero dell’inquinante.

L’elicottero

della Base Aeromobili della Guardia Costiera di Pescara ha effettuato una

ricognizione dello specchio acqueo, fornendo indicazioni utili a delimitare la

chiazza, valutarne la possibile deriva e individuare le aree da proteggere con

priorità.

Parallelamente,

gli operatori del 1° Nucleo Operatori Subacquei della Guardia Costiera di San

Benedetto del Tronto hanno ricercato e localizzato i due serbatoi sul fondale,

procedendo al loro recupero e alla rimozione della sorgente dell’inquinamento.

Nell’ambito delle attività programmate, gli operatori subacquei della Guardia

Costiera hanno inoltre recuperato alcune “reti fantasma”, attrezzi da pesca,

nonché rifiuti di vario genere abbandonati sui fondali e potenzialmente dannosi

per l’ecosistema marino.

Alle

operazioni ha partecipato anche il mezzo specializzato

antinquinamento “ECO ELBA” della società Castalia, impiegato nell’ambito della

convenzione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per il

servizio di pronto intervento antinquinamento marino. Il mezzo ha provveduto a

circoscrivere e contenere la chiazza mediante panne galleggianti e al

successivo recupero del prodotto inquinante.

L’attività addestrativa ha consentito di

verificare sul campo la prontezza di risposta del dispositivo aeronavale e la

piena operatività dei protocolli previsti dal Piano Operativo Locale contro gli

inquinamenti marini. Nella sua funzione di Autorità coordinatrice, la Guardia

Costiera ha assicurato la direzione unitaria dell'emergenza, gestendo i flussi

operativi della Sala Operativa e il raccordo tattico con le altre componenti

navali e specialistiche intervenute sul posto. L’impiego congiunto del

monitoraggio aereo, del pattugliamento di superficie e del Nucleo Subacqueo del

Corpo ha permesso di testare con accuratezza i tempi effettivi di contenimento,

localizzazione subacquea e neutralizzazione della sorgente inquinante, a

salvaguardia del delicato ecosistema e degli equilibri biologici dell’Area

Marina Protetta delle Isole Tremiti.

Termoli,

24 settembre 2026.