Veneziale di Isernia, lavori nellâ€™atrio degli ambulatori: diversi servizi trasferiti in altre aree dellâ€™ospedale

Si concretizza un altro importante impegno preso con i cittadini: da lunedÃ¬ 28 settembre 2026 prenderanno ufficialmente il via i lavori di rifacimento e restyling della pavimentazione dellâ€™atrio degli ambulatori del Presidio Ospedaliero di Isernia. Un intervento strutturale atteso e fortemente sollecitato dalla Direzione Strategica dell'ASReM per restituire dignitÃ , decoro e sicurezza a unâ€™area ad alto flusso di utenti.

Câ€™Ã¨ una data precisa di fine lavori: le operazioni, salvo imprevisti, si concluderanno in tempi record nellâ€™arco di cinque giorni, entro venerdÃ¬ 2 ottobre. Garanzia di continuitÃ assistenziale e riorganizzazione dei servizi Per consentire lo svolgimento rapido ed efficiente del cantiere senza interrompere le prestazioni sanitarie, in stretta sinergia con i Direttori delle UnitÃ Operative e del Distretto Sanitario, Ã¨ stato predisposto un piano straordinario di ricollocazione temporanea degli ambulatori:

- Centro Trasfusionale: trasferito presso la sala riunioni dellâ€™U.O. di Psichiatria;

- Ambulatorio ORL del P.O.: ospitato presso il Reparto di Otorinolaringoiatria (4Â° piano);

- Ambulatorio ORL del Distretto: trasferito presso lâ€™Ospedale di ComunitÃ di Venafro;

- Ambulatorio di Ostetricia: trasferito presso il Reparto di Ostetricia (3Â° piano);

- Ambulatorio di Pediatria: ricollocato presso la Casa di ComunitÃ di Isernia;

- Ambulatori di Senologia e Chirurgia Vascolare: ospitati nei locali dellâ€™Endoscopia del P.O.;

- Ambulatorio di Terapia del Dolore: trasferito presso lâ€™U.O. di Rianimazione del P.O.;

- Ambulatorio di Ortopedia: trasferito presso il Reparto di Ortopedia (4Â° piano);

- Ambulatorio di Urologia del Distretto: trasferito presso la Casa di ComunitÃ di Isernia;

Il Punto CUP del Distretto sarÃ operativo presso gli ex locali della Psichiatria del â€˜Venezialeâ€™. Tuttavia, per ridurre al minimo ogni potenziale disagio e accompagnare i cittadini durante questa fase transitoria, per tutta la settimana sarÃ garantita la presenza fissa di un operatore dedicato, per fornire informazioni chiare ed essenziali e indirizzare i pazienti verso la corretta ubicazione temporanea degli uffici e dei reparti.

Con questo intervento prende forma una trasformazione concreta e attesa della struttura sanitaria ospedaliera, a testimonianza dell'attenzione costante verso il miglioramento dei servizi e della qualitÃ dell'accoglienza per l'utenza.