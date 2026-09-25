Agnone vola a Tirana con SEEDS: il Teatro Italo Argentino entra nella rete internazionale della cultura

Il Comune di Agnone ha partecipato, il 23 e 24 settembre a Tirana, alla SEEDS International Convention, uno degli appuntamenti centrali del Progetto SEEDS â€“ Strengthening Entrepreneurship Economic Development Sustainably in South Adriatic Area, finanziato dal Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027, di cui il Comune Ã¨ partner.

La Convention ha riunito i partner di progetto insieme a teatri, imprese culturali, istituzioni, compagnie e professionisti provenienti da diversi Paesi dellâ€™area adriatico-balcanica. Il partenariato, guidato dal Ministero del Turismo, della Cultura e dello Sport dellâ€™Albania, comprende il Comune di Agnone, Puglia Culture, il Teatro Nazionale dâ€™Albania e la Federazione dei Datori di Lavoro del Montenegro. Lâ€™appuntamento di Tirana ha segnato un passaggio importante nel percorso di SEEDS, nato per rafforzare i legami tra istituzioni, settore culturale e creativo e operatori professionali del Sud Adriatico, favorendo nuove occasioni di produzione, distribuzione artistica transfrontaliera, formazione e sviluppo di competenze.

La prima giornata Ã¨ stata dedicata alla presentazione dello stato di avanzamento del progetto e delle realtÃ coinvolte, attraverso sessioni di pitching e momenti di confronto tra i partecipanti.

La seconda ha assunto un carattere piÃ¹ operativo, con World CafÃ©, incontri B2B, attivitÃ di networking e matchmaking, pensati per mettere direttamente in contatto organizzazioni culturali e professionisti interessati ad avviare nuove collaborazioni.

Al centro dei lavori anche la costruzione del Cross-Border System for Artistic Distribution & Production, la rete attraverso la quale SEEDS punta a creare nel tempo un sistema stabile di relazioni per la co-produzione, la distribuzione e la circuitazione artistica tra i territori coinvolti. La Convention ha permesso di confrontare esperienze e prospettive di organizzazioni provenienti, tra gli altri, da Italia, Albania, Montenegro, Croazia, Slovenia e Kosovo. La partecipazione del Comune di Agnone si inserisce nel percorso giÃ avviato nei mesi scorsi con gli operatori culturali del territorio.

Tra le realtÃ coinvolte figura il Teatro Italo Argentino, che partecipa al percorso locale di SEEDS, insieme agli altri stakeholder molisani e, al confronto con i partner internazionali sulle future attivitÃ di formazione, produzione e cooperazione artistica. Per Agnone, la sfida Ã¨ dare continuitÃ a queste relazioni e fare della dimensione internazionale del progetto unâ€™opportunitÃ concreta per il territorio, ampliando le reti a disposizione degli operatori culturali locali e creando nuove occasioni di confronto, crescita e collaborazione oltre i confini regionali e nazionali.