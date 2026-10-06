Campobasso FC, Rizzetta spegne le voci sulla cessione: Â«Nessuna trattativaÂ». Il Comune accelera sullo stadio Molinari

(Campobasso, 6 ottobre 2026). Lâ€™Amministrazione comunale di Campobasso accoglie con favore e soddisfazione le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Campobasso FC, Matt Rizzetta, che ha chiarito come non vi siano attualmente offerte nÃ© trattative in corso per la cessione della societÃ e che ogni eventuale valutazione sul futuro assetto societario sarÃ affrontata soltanto al termine della stagione sportiva. Una posizione che va nella direzione della chiarezza auspicata dallâ€™Amministrazione comunale, ribadendo che, qualora in futuro si dovesse aprire una fase di cessione della societÃ , essa dovrÃ coinvolgere soggetti capaci di garantire un progetto serio, stabile e profondamente legato alla cittÃ e alla squadra. Campobasso merita rispetto proprio per la vicinanza dimostrata in piÃ¹ occasioni a Matt Rizzetta e alla sua societÃ ai quali va il ringraziamento dellâ€™Amministrazione per il valore aggiunto che hanno saputo portare a Campobasso, per la visione imprenditoriale, per gli investimenti effettuati e per lâ€™impegno profuso fin dal loro arrivo alla guida del club.

Parallelamente, prosegue con determinazione il lavoro dellâ€™Amministrazione comunale per accompagnare la crescita del Campobasso Calcio attraverso il progetto di ammodernamento dello stadio Molinari. Un percorso che sta avanzando secondo il cronoprogramma previsto e che ha registrato oggi un ulteriore passo in avanti con lâ€™approvazione in Giunta del Documento di Indirizzo alla Progettazione, atto fondamentale per la successiva fase progettuale.

Lâ€™Amministrazione coglie inoltre lâ€™occasione per ringraziare la Regione Molise e il presidente Francesco Roberti per la collaborazione istituzionale e per la condivisione di un percorso strategico che mira a restituire alla cittÃ capoluogo un impianto moderno, sicuro e allâ€™altezza delle ambizioni del territorio.

Accanto a questi aspetti positivi, non puÃ² tuttavia passare sotto silenzio quanto accaduto in occasione della gara Campobasso-Torres. Lâ€™Amministrazione comunale condanna con assoluta fermezza il comportamento di alcuni tifosi ospiti che, con atteggiamenti da veri teppisti, hanno provocato gravi danneggiamenti ai servizi igienici dello stadio.

Si tratta di episodi che nulla hanno a che vedere con i valori dello sport, del rispetto e della civile convivenza. I danni saranno puntualmente quantificati e, come giÃ anticipato dallâ€™assessore ai Lavori pubblici Lello Bucci, saranno adottate tutte le iniziative necessarie affinchÃ© i responsabili vengano individuati e chiamati a rispondere delle proprie azioni. Il patrimonio pubblico va tutelato da ogni forma di vandalismo e inciviltÃ .

Campobasso merita uno sport che sia occasione di aggregazione, passione e crescita.