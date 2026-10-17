Liceo artistico Manuppella di Isernia, la Provincia: “Criticità risolte, pronti a incontrare studenti e famiglie”

In merito alle pubblicazioni circolate recentemente sul web relative alle criticità igieniche riscontrate presso il liceo artistico “Manuppella” di Isernia, la Provincia desidera rassicurare gli studenti, le loro famiglie, il personale scolastico e la cittadinanza tutta. L’Ente si è attivato non appena ricevuta la segnalazione: l’ufficio tecnico provinciale ha predisposto ed eseguito gli interventi necessari, ripristinando la piena funzionalità dei servizi e il decoro degli spazi scolastici interessati.

L’amministrazione provinciale ribadisce il proprio impegno a sostegno di tutti coloro che frequentano gli istituti scolastici del territorio, al fine di garantire ambienti sempre sicuri, igienici e idonei allo svolgimento delle attività didattiche.

Allo stesso tempo, la Provincia richiama l’attenzione sull’importanza del rispetto dei beni pubblici. Intasare consapevolmente gli scarichi con lattine e bottiglie oppure rimuovere cornici dalle porte sono comportamenti che compromettono la fruibilità degli spazi scolastici e danneggiano un patrimonio che appartiene alla collettività. La cura delle scuole richiede l’impegno dell’Ente provinciale, pronto a intervenire nell’ambito delle proprie competenze, ma anche la collaborazione e il senso di responsabilità di chi le frequenta. Le piccole attenzioni di ognuno possono fare la differenza nella conservazione di una struttura.

In conclusione, la Provincia conferma la propria totale disponibilità al dialogo con la dirigenza, gli studenti e le famiglie, continuando ad assicurare, nei limiti del possibile, la tempestiva risoluzione delle problematiche segnalate. L’amministrazione provinciale si rende disponibile a incontrare gli utenti della scuola in un’assemblea pubblica con l’obiettivo di instaurare un dialogo collaborativo e proficuo.