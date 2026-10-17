Guglionesi in lutto per la morte di un giovane, sospese le manifestazioni del Comune: in dubbio la gara dell’Olympia Agnonese

Il sindaco Leo Antonacci proclama il lutto cittadino per il 17 e 18 ottobre. La società granata attende indicazioni ufficiali sulla partita contro il Real Guglionesi.

Guglionesi si stringe nel dolore per la prematura e tragica scomparsa di un giovane cittadino che studiava a Torino. Una perdita che ha profondamente colpito la comunità, spingendo l’amministrazione comunale ad adottare provvedimenti in segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Con l’ordinanza sindacale n. 22 del 16 ottobre 2026, il sindaco Leo Antonacci ha disposto la sospensione delle manifestazioni e delle attività ludiche, ricreative e di intrattenimento organizzate o promosse dal Comune nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 ottobre.

«In questo dolore, Guglionesi è una sola famiglia», è il messaggio che accompagna il provvedimento, con cui l’amministrazione ha voluto interpretare il sentimento di lutto che attraversa l’intera cittadinanza.

La tragedia ha ricadute anche sul calendario sportivo. La Polisportiva Olympia Agnonese ha comunicato di essere in attesa di indicazioni ufficiali in merito allo svolgimento della gara di campionato prevista per domenica 18 ottobre contro il Real Guglionesi.

La società granata ha assicurato che informerà tempestivamente tifosi e sostenitori su eventuali aggiornamenti o decisioni relative all’incontro.

Nel frattempo, l’Olympia Agnonese ha espresso la propria vicinanza alla comunità di Guglionesi e alla famiglia colpita da questa tragica perdita, unendosi al cordoglio per la scomparsa del giovane.