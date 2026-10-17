Molise, lâ€™elisoccorso in prima linea nelle emergenze: due interventi in pochi giorni

Ci sono momenti in cui il tempo sembra fermarsi e una frazione di secondo cambia per sempre il corso delle cose. La cronaca di oggi ci porta di nuovo a riflettere sulla fragilitÃ della vita: lungo la Statale 17, nel territorio di Rionero Sannitico, un terribile incidente stradale che ha coinvolto due veicoli. Tre i feriti, di cui uno trasferito dâ€™urgenza, in elisoccorso, allâ€™ospedale di Pescara. E soltanto pochi giorni fa, le pale di quell'elicottero hanno sferzato il cielo per la vita piÃ¹ fragile in assoluto: quella di un neonato che necessitava di approfondimenti specialistici urgenti.

Emergenze che impongono di posare lo sguardo su una realtÃ che va raccontata con orgoglio e profonda gratitudine. Al di lÃ di ogni dibattito, delle criticitÃ e delle fisiologiche contestazioni sui alcuni servizi del territorio, câ€™Ã¨ una certezza incrollabile che merita di essere gridata: lâ€™elisoccorso in Molise Ã¨ unâ€™eccellenza che funziona, un presidio di salvezza che risponde presente quando ogni altro mezzo deve fermarsi. Un ponte volante tra la periferia e la speranza, capace di azzerare i chilometri e di portare la grande medicina specialistica direttamente dove serve, quando serve.

Lâ€™elisoccorso non Ã¨, quindi, solo un mezzo di trasporto: Ã¨ il simbolo concreto di una Regione e di una Azienda Sanitaria che non lasciano indietro nessuno, neanche nel comune piÃ¹ isolato, neanche nel punto piÃ¹ impervio del Molise. Dietro la velocitÃ e la precisione tecnica dell'elisuperficie, ci sono uomini e donne straordinari: medici, infermieri, 118, piloti, tecnici di volo, Forze dellâ€™Ordine e Vigili del Fuoco. Squadre di soccorso e professionisti che in pochi minuti si mobilitano per raggiungere chiunque sia in pericolo, in difficoltÃ . Una condizione generale che deve infondere nei cittadini una profonda e meritata fiducia. Il sistema di soccorso c'Ã¨, Ã¨ vigile e salva le vite.

E se l'elisoccorso e i soccorritori fanno la loro parte con encomiabile dedizione, ai cittadini spetta il compito di fare la propria: crederci! PerchÃ¨ di fronte all'emergenza, il diritto alla vita non conosce distanze.