Isernia, studenti in piazza contro guerra e carovita: Â«Vogliamo far sentire la nostra voceÂ»

Dopo la mobilitazione di Campobasso, i ragazzi sono scesi in strada anche nel capoluogo pentro. Nel mirino i tagli allâ€™istruzione, la precarietÃ del lavoro, la disoccupazione e il caro carburante.

ISERNIA â€“ Dopo la mobilitazione di Campobasso, anche Isernia Ã¨ stata teatro di una manifestazione studentesca. Oggi, sabato 17 ottobre, gli studenti delle scuole superiori si sono ritrovati in piazza Stazione per protestare contro la guerra e il carovita, portando in strada le preoccupazioni delle nuove generazioni.

Al centro della mobilitazione, la richiesta di maggiore attenzione da parte della politica sulle principali emergenze sociali ed economiche. I ragazzi hanno acceso i riflettori sui tagli allâ€™istruzione, sulla disoccupazione e sulla precarietÃ del lavoro, senza trascurare il caro carburante e le difficoltÃ che stanno interessando il settore dei trasporti, con la protesta degli autotrasportatori.

Temi che vanno ben oltre il mondo giovanile e che toccano da vicino famiglie, lavoratori e intere comunitÃ . La partecipazione degli studenti testimonia la volontÃ delle nuove generazioni di prendere posizione di fronte ai cambiamenti in atto e di chiedere risposte concrete alle istituzioni.

Â«Noi vogliamo dire alla politica che ci siamo e che vogliamo far sentire la nostra voce. Per noi, per quelli piÃ¹ grandi e per quelli che verrannoÂ», hanno dichiarato i manifestanti.

Un messaggio che accompagna la protesta e rivendica il diritto dei giovani a essere ascoltati, non soltanto sulle questioni che li riguardano direttamente, come la scuola e le prospettive occupazionali, ma anche sui grandi temi che attraversano la societÃ , dalla pace alle difficoltÃ economiche.

Dopo Campobasso, dunque, anche Isernia diventa luogo di partecipazione e mobilitazione, con gli studenti che chiedono alla politica di non ignorare le loro preoccupazioni e di dare spazio alle istanze di chi guarda al futuro con il desiderio di costruire una societÃ piÃ¹ giusta e sostenibile.