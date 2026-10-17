Manifestazione Via Maestra: 25 pullman e un treno da Abruzzo e Molise, in 1.500 a Roma per il lavoro e i diritti







PESCARA, 17 ottobre - Oltre 1.500 partecipanti da Abruzzo e Molise alla manifestazione nazionale "Lavoro, Pace, Ambiente, Welfare, Costituzione - Insieme sulla Via Maestra", che si Ã¨ svolta oggi a Roma. Una mobilitazione superiore alle aspettative degli organizzatori. Dalle due regioni sono partiti 25 pullman e un treno. Alla manifestazione hanno preso parte la Cgil e le associazioni aderenti alla Via Maestra, riunite per riportare al centro dell'attenzione i temi del lavoro, della pace, dell'ambiente, del welfare e della Costituzione.

"Ãˆ stata una giornata di grande partecipazione, con una risposta che Ã¨ andata oltre le nostre aspettative - afferma il segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri - PiÃ¹ di 1.500 persone hanno raggiunto Roma dall'Abruzzo e dal Molise, a dimostrazione di quanto siano sentiti i temi al centro della mobilitazione. Salari e pensioni che non tengono il passo con il costo della vita, lavoro povero e precario, difficoltÃ di accesso alla sanitÃ , alla casa e all'istruzione, mancanza di prospettive per le nuove generazioni: sono problemi concreti, sui quali chiediamo risposte e interventi".

"Abbiamo portato in piazza la richiesta di politiche economiche e sociali che mettano al centro il lavoro e i diritti - prosegue Ranieri - Servono salari e pensioni adeguati, un contrasto efficace alla precarietÃ , maggiori investimenti nella sanitÃ e nell'istruzione pubbliche, politiche per la casa e scelte fiscali piÃ¹ eque, a partire dal recupero del drenaggio fiscale. Sono questioni che riguardano direttamente anche l'Abruzzo e il Molise e che richiedono risposte concrete".

"La manifestazione ha ribadito poi la centralitÃ della pace, della diplomazia, della difesa della Costituzione e della partecipazione democratica. Sono temi che attraversano i confini nazionali e accomunano le preoccupazioni di tante persone in Europa, soprattutto per il futuro delle nuove generazioni. La partecipazione di oggi - conclude il segretario generale della Cgil Abruzzo Molise - dimostra l'importanza di unire le diverse realtÃ sindacali, associative e sociali attorno a obiettivi condivisi. Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato e contribuito alla riuscita della mobilitazione".



