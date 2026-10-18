Proteste e violenze in piazza, quando il dissenso diventa teppismo politico





C'è una categoria di manifestanti che non scende in piazza per cambiare qualcosa, ma per impedire che qualcosa cambi. Contesta, urla, aggredisce, distrugge.

Manifestare è un diritto costituzionale. Contestare il governo è legittimo. Ma devastare, aggredire le forze dell'ordine, intimidire chi la pensa diversamente non è protesta. È teppismo politico.

E mi riesce difficile immaginare che tra questi professionisti della violenza ci siano molti poveri veri, persone che ogni giorno lottano per arrivare alla fine del mese. Ho piuttosto l'impressione che siano spesso individui che si arrogano il diritto di parlare in nome degli ultimi, mentre a pagarne le conseguenze sono proprio i cittadini comuni.

C'è poi la responsabilità morale di chi, pur condannando formalmente gli scontri, finisce per minimizzarli o giustificarli come espressione del disagio sociale. La violenza non ha colore politico che possa assolverla.

Non si può gridare contro l'autoritarismo e poi comportarsi da autoritari. Non si può invocare la tolleranza e praticare l'intimidazione.

Chi colpisce un poliziotto non combatte il potere. Colpisce un servitore dello Stato. Chi devasta una città non sfida il sistema. Danneggia i cittadini.

Chiamiamo dunque le cose con il loro nome: non rivoluzionari, non resistenti, non difensori della democrazia. Semplicemente violenti. E la violenza fine a se stessa è la confessione più evidente della povertà delle idee.



