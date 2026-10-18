Aree interne e medici di famiglia, FIMMG Molise: «L’emergenza è la carenza di professionisti»

Aree interne e medicina di famiglia: più chiarezza, meno allarmi La FIMMG Molise accoglie con favore l’attenzione rivolta in questi giorni alle aree interne del Molise e ai cittadini che vi risiedono, in particolare anziani e persone fragili. È una preoccupazione che i medici di famiglia vivono ogni giorno sul territorio e che condividiamo pienamente. Proprio per questo riteniamo utile fare chiarezza su alcuni concetti che nel dibattito pubblico rischiano di sovrapporsi, alimentando nei cittadini timori che non trovano riscontro nelle norm

I Livelli Essenziali di Assistenza stabiliscono quali prestazioni e servizi il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire a tutti, compresa l’assistenza sanitaria di base. È doveroso premettere che parlare di “nuovi LEA” non è, ad oggi, corretto, in quanto l’aggiornamento non risulta ancora formalizzato. Premesso ciò, i LEA non hanno mai disciplinato il numero dei medici di famiglia da incaricare sul territorio, né i criteri con cui si individuano le zone o i comuni di assegnazione. Tali criteri e parametri, infatti, dalla fondazione del SSN nel 1978 appartengono alla contrattazione collettiva: sono fissati dall’Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale e declinati a livello regionale dall’Accordo Integrativo Regionale, accordi negoziati e sottoscritti dalle organizzazioni sindacali della medicina generale firmatarie. In estrema sintesi, i LEA non sono strumenti di programmazione dell’Assistenza Primaria e non trattano nello specifico la questione delle aree interne: sono i contratti a definirne l’organizzazione.

Desta pertanto stupore che si faccia confusione su tali argomenti, soprattutto da parte di chi pratica attività sindacale ai massimi livelli nazionali e regionali da ben prima che i LEA stessi, impostati nel 2001, venissero ridefiniti nel 2017, ed ha condiviso e sottoscritto gli attuali strumenti di definizione della copertura assistenziale nazionale e regionale in tutti gli accordi degli ultimi anni. La Regione Molise è dotata ad oggi di tutti gli strumenti organizzativi utili a garantire la continuità dell’assistenza su tutto il territorio, ivi compresa l’assistenza ambulatoriale nei piccoli centri, in modo congruo rispetto al fabbisogno ovvero alla popolazione da assistere, e sta attivando i nuovi modelli organizzativi previsti dal PNRR e dal DM 77/2022 (Case della Comunità, Centrali Operative Territoriali, NEA 116117 ecc.). Ciò che sta iniziando a mancare in alcune aree – peraltro non “interne”, come dimostrano i casi recenti di Portocannone e Campomarino, dove un collega è andato in pensione ed un medico neoincaricato si è subito dimesso – sono i medici, non gli strumenti organizzativi.

Questa carenza è una problematica nazionale ed è dovuta a una serie di fattori che non hanno a che vedere con i LEA, ma 2 con una mancata programmazione dei fabbisogni a livello nazionale negli anni passati, e con un ricambio generazionale accelerato dopo la pandemia. Oggi la Regione Molise dispone di un contratto regionale molto attrattivo, che ci ha consentito di risentire della carenza in misura minore rispetto ad altre regioni, e che consente, se riusciremo a convincere un numero sufficiente di medici a intraprendere questa professione, di garantire la capillarità dell’assistenza con la rete degli studi, anche secondari, con gli incentivi economici e con i locali messi a disposizione dai Comuni. Su questi temi concreti la FIMMG continuerà a lavorare, come ha sempre fatto, con le istituzioni regionali e aziendali e con tutte le organizzazioni sindacali, nel rispetto degli accordi sottoscritti e nell’interesse dei cittadini e dei professionisti, sperando in un nuovo contratto nazionale che fornisca risorse specifiche per le regioni dalle caratteristiche demografiche complesse come la nostra.

Venafro Segreteria FIMMG Molise

17 ottobre 2026