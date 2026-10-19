Agnone, sospensione idrica per tre notti: stop allâ€™acqua dalle 23 alle 6

AGNONE. Nuove sospensioni del flusso idrico ad Agnone per consentire il recupero dei livelli ottimali del serbatoio Civitelle. A comunicarlo Ã¨ la GRIM Scarl, Gestione Risorse Idriche Molisane, attraverso una nota rivolta agli utenti serviti dal serbatoio.
Le interruzioni sono previste nelle seguenti fasce orarie:
MartedÃ¬ 20 ottobre: dalle 23 alle 6 di mercoledÃ¬ 21 ottobre;
MercoledÃ¬ 21 ottobre: dalle 23 alle 6 di giovedÃ¬ 22 ottobre;
GiovedÃ¬ 22 ottobre: dalle 23 alle 6 di venerdÃ¬ 23 ottobre.
La sospensione, spiega la societÃ , si rende necessaria per preservare e ripristinare i livelli ottimali del serbatoio Civitelle.
La GRIM invita pertanto gli utenti interessati ad adottare le misure necessarie per far fronte alla temporanea mancanza dâ€™acqua durante le ore indicate.
Per informazioni e chiarimenti Ã¨ possibile contattare il numero 0874 030033, attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.