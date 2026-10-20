In Giro nel Centro Abitato con due Coltelli di Genere Proibito. Denunciato dai Carabinieri di Isernia un Giovane Minorenne

Da tempo i Carabinieri della Compagnia di Isernia, sensibilizzati dai fenomeni di micro criminalitÃ presenti negli ultimi anni su scala nazionale, anche in edifici ed aree scolastiche, effettuano servizi di controllo e vigilanza nei luoghi di abituale aggregazione dei giovani. Con le dovute analisi del fenomeno abbinate alle segnalazioni dei cittadini di Isernia, la sera del 13 ottobre scorso hanno effettuato un controllo su alcuni ragazzi che si trovavano in piazza Tullio Tedeschi, dove durante le verifiche i militari hanno constatato che unno dei minori era in possesso di due coltelli a serramanico vietati nel porto. Lâ€™episodio si inserisce in un fenomeno che negli ultimi tempi si osserva con maggiore frequenza: alcuni ragazzi circolano armati di coltello nei luoghi di aggregazione, dalle piazze ai centri storici, fino alle zone serali della movida. Lâ€™operazione conferma lâ€™attenzione costante dellâ€™Arma alla prevenzione e al presidio di questi spazi, con controlli mirati volti a intercettare situazioni a rischio e a garantire sicurezza alla comunitÃ senza creare allarmismi.

Il procedimento Ã¨ nella fase delle indagini preliminari durante la quale lâ€™indagato potrÃ fare la sua difesa ai sensi del Codice di Procedura Penale.

Lâ€™indagato Ã¨ da considerarsi non colpevole fino a quando la sua colpevolezza non Ã¨ stata accertata con una sentenza definitiva.