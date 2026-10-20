Agnone e le guerre del piccolo egoismo: cinque anni di veto sulla targa della pace

Mentre il mondo affronta drammi globali e rincari, nella cittadina molisana l'ostruzionismo locale blocca il messaggio di Papa Francesco sul Monumento ai Caduti.

AGNONE â€” Tra chi scende in piazza per il caro vita e chi assiste agli scenari di guerra nel mondo, la cronaca locale regala talvolta lo specchio di una politica in miniatura, fatta di miopia e rigidezze ideologiche. Ãˆ il caso di Agnone dove, dal 2021, i veti incrociati di pochi riescono a bloccare da ben cinque anni un semplice messaggio di pace.

La vicenda nasce dalla civile richiesta di Francesco Mazziotta, docente di filosofia in pensione e attivista pacifista: apporre una targa nei pressi del Monumento ai Caduti con la celebre frase di Papa Francesco: Â«La guerra Ã¨ una follia e una sconfitta per tuttiÂ». Un gesto lineare, pensato per unire e per dare un senso attuale al sacrificio delle migliaia di giovanissime vite spezzate dai conflitti del passato.

A questa proposta si sono perÃ² opposti alcuni cittadini e assessori locali, sostenendo in modo surreale che le parole del Papa andrebbero a "violare" il monumento. Invece di far prevalere il buon senso, l'amministrazione comunale si Ã¨ piegata a queste resistenze: prima ha approvato una delibera favorevole, poi ha fatto marcia indietro, paventando la revoca e chiedendo a Mazziotta di cercare "un altro posto".

Ritenere che un messaggio contro la guerra possa offendere un monumento ai caduti Ã¨ un cortocircuito logico intollerabile. Ãˆ il risultato di contrapposizioni sterili condotte con visione ridotta, capaci di trasformare un atto di profonda civiltÃ in un terreno di scontro infinito. Agnone, paese simbolo di cultura e fratellanza, rischia cosÃ¬ di figurare come il teatro di miopi ripicche di quartiere.

L'invito finale, perÃ², non puÃ² che andare a Francesco Mazziotta e a tutti coloro che continuano a credere nel valore universale della pace: non arrendetevi. Continuate a portare avanti questa battaglia di civiltÃ con la stessa determinazione. PerchÃ© le polemiche strumentali e gli ostacoli burocratici passano, ma la necessitÃ di difendere la memoria e promuovere la pace resta un dovere a cui non ci si puÃ² e non ci si deve sottrarre.