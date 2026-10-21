“Per la pace, contro tutte le guerre”: ad Agnone la manifestazione promossa dagli “Amici della Pace”

AGNONE. Un momento di riflessione pubblica e di confronto aperto a tutta la cittadinanza per dire con forza no ad ogni conflitto. È in programma per venerdì 23 ottobre 2026, alle ore 11:00, in Piazza Unità d’Italia ad Agnone, la manifestazione dal titolo “Per la pace, contro tutte le guerre”.

L’evento vedrà l'intervento di S.E. Monsignor Camillo Cibotti, Vescovo delle Diocesi di Isernia-Venafro e di Trivento nonché Presidente della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana. A seguire, è previsto il contributo dal titolo “La guerra è una follia”, a cura di Sergio Tanzarella, docente di Storia della Chiesa presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli. L'incontro sarà moderato da Francesco Paolo Mazziotta, già docente di Storia e Filosofia presso il Liceo Scientifico “Giovanni Paolo I” di Agnone.

La petizione e il sostegno del territorio

L'iniziativa si inserisce nel percorso promosso dal gruppo "Gli Amici della Pace", sostenuto da una petizione che ha raccolto l'adesione dei Comitati di Quartiere, dei sacerdoti del territorio e di 23 Associazioni di volontariato.

Nel testo diffuso dagli organizzatori vengono inoltre ricordati i ringraziamenti all'Amministrazione Comunale di Agnone per la deliberazione favorevole all'installazione della Targa sulla Pace (delibera n. 192 del 3 settembre 2024) e alla Soprintendenza per le relative autorizzazioni, oltre ai dieci Comuni della Diocesi di Trivento che hanno già collocato il simbolo nei propri spazi dedicati alla memoria dei caduti.

L'appuntamento di venerdì rappresenterà dunque un'occasione centrale di dibattito e sensibilizzazione per riaffermare i valori della pace e della solidarietà tra i popoli.