Ad Agnone la presentazione di “Una donna d’altri tempi” di Mario Antenucci

Una storia familiare che diventa memoria collettiva, attraverso la vita di una donna capace di affrontare le difficoltà con dignità, fede e amore per la famiglia. Sabato 24 ottobre, alle ore 17, nella Sala comunale di Agnone, sarà presentato il romanzo Una donna d’altri tempi di Mario Antenucci. L’iniziativa è promossa da Cantieri Creativi con il patrocinio del Comune di Agnone. I saluti istituzionali saranno affidati a Giovanni Amedeo Di Nucci, consigliere incaricato alla Cultura del Comune di Agnone. A dialogare con l’autore sarà la scrittrice Paola Giaccio.

Al centro del libro c’è Angiolina, nata nel 1920 a Roccavivara. Attraverso la sua vicenda, Antenucci accompagna il lettore nella civiltà contadina molisana del Novecento, tra lavoro nei campi, povertà, sacrifici, fede, emigrazione, affetti familiari e solidarietà.

Angiolina è una donna minuta nell’aspetto, ma forte e coraggiosa nel carattere. Affronta privazioni, lutti e difficoltà senza perdere la propria dignità e l’amore incondizionato per i figli. La sua storia rende omaggio a tante donne che, spesso lontane dalla scena pubblica, hanno sostenuto le proprie famiglie con tenacia, trasmettendo valori e contribuendo all’educazione delle nuove generazioni.



Il racconto restituisce uno spaccato della quotidianità contadina, scandita dai ritmi delle stagioni e dal lavoro della terra, dalle tradizioni religiose e dalla solidarietà comunitaria. Le difficoltà economiche spingono spesso all’emigrazione, mentre le guerre e le trasformazioni sociali del secolo scorso segnano profondamente la vita delle famiglie e dei piccoli centri. Tra i temi affrontati emergono anche l’analfabetismo e il valore dell’istruzione come strumento di riscatto sociale, in un contesto nel quale le opportunità educative erano spesso limitate.

Roccavivara, paese d’origine dell’autore, occupa un posto centrale nella narrazione. Non è soltanto lo scenario delle vicende, ma un luogo in cui si intrecciano ricordi familiari, tradizioni e storia collettiva. Il legame con la valle del Trigno e con le proprie radici costituisce uno degli elementi significativi dell’opera. La prefazione di Antonietta Aida Caruso presenta il romanzo come una testimonianza della vita nei piccoli borghi dell’Italia centro-meridionale. Nella postfazione, Maria Fiorito sottolinea il legame dell’autore con il territorio e la capacità di trasformare la memoria familiare in una riflessione più ampia sul ruolo della donna e della famiglia nel Novecento.

Con una scrittura semplice e ricca di ricordi, Antenucci restituisce voce a un mondo che ha attraversato profondi cambiamenti, conservando la memoria di esperienze, sacrifici e relazioni che hanno segnato la storia delle comunità molisane. Una donna d’altri tempi è così il racconto di una madre e, al tempo stesso, di una generazione. Una storia che invita a guardare al passato senza idealizzarlo, ma riconoscendo il valore delle radici, degli affetti e delle esperienze che meritano di essere ricordate.