Venafro, controlli dei Carabinieri in due minimarket etnici: sequestrati 67 chili di alimenti e multe per 28mila euro

Lo scorso 19 ottobre 2026, a Venafro (IS), i militari dell’Aliquota Operativa del N.O.R. della Compagnia Carabinieri di Venafro, unitamente al personale specializzato del N.A.S. (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) Carabinieri di Campobasso, hanno condotto un’incisiva attività di controllo straordinario del territorio predisposto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Isernia. I servizi per il contrasto alle irregolarità nella gestione delle attività commerciali e la tutela della salute pubblica, si sono concentrati su due minimarket etnici.

Durante le verifiche igienico-sanitarie e strutturali, gli operanti hanno riscontrato gravi criticità legate alla cattiva conservazione degli alimenti, al mancato rispetto della normativa sulla rintracciabilità dei prodotti e a marcate carenze strutturali dei locali adibiti a vendita e deposito.

Complessivamente, le operazioni condotte hanno portato a:

Elevare sanzioni amministrative pecuniarie per un totale di € 28.000,00 a carico dei titolari delle attività, per le inosservanze relative al mancato adempimento a precedenti prescrizioni (art. 6 c. 8 D.Lgs. 193/07, per complessivi € 4.000,00) e per le violazioni degli obblighi in materia di rintracciabilità degli alimenti (art. 18 Reg. CE 178/2002, sanzionato dall'art. 2 D.Lgs. 190/2006, per complessivi € 24.000,00);

Sottoporre a sequestro cautelare un totale di 67 kg di generi alimentari (rispettivamente 30 kg in una struttura e 37 kg nell'altra), in quanto privi delle prescritte indicazioni d'origine e delle informazioni atte a garantirne la tracciabilità;

Disporre l'immediata sospensione dell'attività per uno dei due esercizi commerciali, ai sensi dell'art. 138 del Regolamento UE 2017/625, a causa delle carenze igienico-sanitarie e strutturali rilevate.

L'esito dei controlli è stato formalmente segnalato all’Autorità Sanitaria competente (A.S.Re.M.) per l'adozione dei provvedimenti prescrittivi e integrativi. Ulteriori accertamenti ed approfondimenti operativi saranno svolti nei prossimi giorni a cura dell'Arma dei Carabinieri.