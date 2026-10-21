UE, siglata intesa su automotive Patriciello: “Accordo insufficiente, servono certezze per imprese e lavoratori”

Strasburgo, 21 ottobre – “L’accordo raggiunto sull’automotive tra Popolari, Socialisti e Liberali non rappresenta, a mio giudizio, quella svolta di cui l’industria automobilistica europea ha urgente bisogno. È un compromesso insufficiente, che non garantisce una reale neutralità tecnologica e lascia irrisolte molte delle difficoltà che stanno affrontando imprese e lavoratori”.

Lo dichiara Aldo Patriciello, europarlamentare della Lega e membro del gruppo Patrioti per l’Europa, commentando l’intesa raggiunta a livello europeo.

“Continuare a privilegiare l’elettrico, limitando le possibilità offerte dai biocarburanti e dalle altre tecnologie, significa restringere le alternative a disposizione dei nostri produttori. Anche le flessibilità previste sulle sanzioni non risolvono il problema di obiettivi che riteniamo poco realistici.

Mi sorprende che il PPE presenti questa intesa come una grande vittoria. La competitività industriale europea non si difende con compromessi al ribasso, ma attraverso regole sostenibili, investimenti e autentica libertà tecnologica.

Dietro ogni stabilimento ci sono lavoratori, famiglie e intere comunità. È da loro che dobbiamo partire quando decidiamo il futuro dell’automotive europeo.

La nostra posizione resta chiara: una transizione che voglia essere davvero sostenibile deve esserlo anche sul piano economico e sociale. Difendere l’ambiente e salvaguardare il lavoro devono essere obiettivi compatibili, non contrapposti, conclude Patriciello.