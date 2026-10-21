Inclusione e diritto allo studio: dalla Regione Molise 900 mila euro per il supporto agli studenti con disabilità nei percorsi universitari e terziari

È stato pubblicato in data odierna l’Avviso Pubblico legato all'iniziativa "In.S.I.E.M.E." finanziata dal Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021-2027 e presentata nello scorso mese di luglio, nell’ambito della Priorità 6 "Un Molise più sociale attraverso l’inclusione e la protezione sociale" che attua la scheda intervento dello scorso luglio. I destinatari dell’Avviso potranno inviare la propria candidatura dal 23 novembre al 31 dicembre 2026. Campobasso, 21 ottobre 2026 – Promuovere le pari opportunità nell’accesso all’istruzione terziaria, rafforzare l’autonomia degli studenti con disabilità e favorire il successo formativo realmente inclusivo, migliorandone in modo strutturale il profilo di occupabilità.

Sono questi gli obiettivi dell’Avviso pubblico “In.S.I.E.M.E. – INiziativa a Sostegno dell’Inclusione, Eguaglianza, Mobilità, Empowerment”, pubblicato in data odierna dalla Regione Molise con Determinazione dirigenziale del Servizio Programmazione comunitaria n. 6327.

L’intervento dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 900.000 euro, a valere sul Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021/2027 – Priorità 6 “Un Molise più sociale attraverso l’inclusione e la protezione sociale”, nell’ambito dell’Obiettivo specifico ESO 4.8, finalizzato a incentivare l’inclusione attiva, promuovere le pari opportunità e la non discriminazione e migliorare l’occupabilità, in particolare delle persone appartenenti ai gruppi svantaggiati. I fondi copriranno le attività relative agli anni accademici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029.

L’Avviso si inserisce nella strategia regionale volta a costruire un sistema di inclusione sociale e lavorativa più efficace e accessibile, intervenendo sulle barriere che possono ostacolare la partecipazione ai percorsi di alta formazione e sostenendo il diritto allo studio attraverso servizi personalizzati e qualificati. L’obiettivo consiste nella selezione di progetti dedicati al supporto e all’accompagnamento degli studenti con disabilità intellettiva e relazionale (DIR) e/o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), iscritti o in fase di inserimento nei percorsi di istruzione terziaria o accademica erogati sul territorio regionale.

2 • I beneficiari e i destinatari dell'intervento Le risorse sono destinate a soggetti pubblici o privati, legalmente riconosciuti, autorizzati o accreditati per l'erogazione di percorsi di istruzione terziaria o istituzioni universitarie che possiedano una sede operativa stabile e funzionale sul territorio molisano. I servizi specialistici finanziati saranno rivolti a studenti regolarmente iscritti (o in fase di orientamento in ingresso) ai percorsi di istruzione terziaria o accademica erogati sul territorio regionale, affetti da disabilità intellettiva e relazionale (DIR) e/o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).

Sono inclusi anche giovani e adulti con disabilità gravi e gravissime all'interno del proprio "Progetto di Vita" ordinario.

• Le linee di intervento ammissibili I progetti candidati – con un budget compreso tra un minimo di 150.000,00 euro e un massimo di 650.000,00 euro – dovranno sviluppare azioni concrete suddivise in cinque macro-aree coerenti con gli obiettivi sociali del Programma Regionale:

1. Sistema di Tutorato Inclusivo e Specializzato: affiancamento continuativo da parte di tutor e addestramento all'uso di tecnologie assistive;

2. Accessibilità didattica: formazione del personale sui principi dell'Universal Design for Learning (UDL) e produzione di materiali di studio accessibili;

3. Orientamento e Transizione al Lavoro: percorsi di career coaching, mentoring e attivazione di tirocini protetti d'intesa con il tessuto imprenditoriale locale;

4. Percorsi personalizzati: itinerari dedicati a profili ad alta intensità di sostegno finalizzati all'acquisizione di competenze culturali e relazionali. 5. Infrastrutture digitali (linea accessoria): acquisto di strumenti per la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) e postazioni adattate (nel limite del 20% del costo totale del progetto).

• Termini e modalità di presentazione delle domande Le candidature saranno esaminate secondo una procedura valutativa a sportello, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione e fino all’esaurimento delle risorse disponibili, nel rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di valutazione stabiliti dall’Avviso. Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 23 novembre 2026 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 31 dicembre 2026.

3 Per ulteriori approfondimenti, l'Avviso è disponibile sul portale ufficiale della Regione Molise e sul sito tematico del Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021/2027 al link https://prfesrfse2127.regione.molise.it/bandi-avvisi/in-s-i-e-m-e-iniziativa-a-sostegnodellinclusione-eguaglianza-mobilita-empowerment/ Con l’Avviso “In.S.I.E.M.E.”, la Regione Molise rafforza il proprio impegno per un territorio più inclusivo, nel quale il diritto alla formazione, la partecipazione attiva e le opportunità di crescita personale e professionale possano essere garantiti a tutti, rimuovendo gli ostacoli che limitano l’autonomia e la piena realizzazione delle persone con disabilità.

Campobasso, 21 ottobre 2026 L’Autorità di Gestione PR Molise FESR – FSE+ 2021/2027

Avv. Alberta De Lisio Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, 82