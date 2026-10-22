Guardia di Finanza, sequestrati a Termoli oltre 100 kg di pesce non tracciato: il pescato donato in beneficenza

I militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Termoli hanno portato a termine un'importante operazione di contrasto agli illeciti nel settore della pesca, culminata con il sequestro di oltre 100 chilogrammi di prodotti ittici privi della necessaria etichettatura e dei requisiti di tracciabilità. L’intervento si è svolto durante le ore notturne nell'ambito del quotidiano monitoraggio della filiera ittica a tutela dei consumatori e del mercato locale. I finanzieri hanno intercettato e sottoposto a controllo un furgone commerciale adibito al trasporto di prodotti della pesca.

corso delle verifiche documentali, i militari hanno riscontrato la totale assenza di elementi utili ad attestare l'origine e la provenienza di una parte del carico trasportato. Per questo quantitativo irregolare – pari a oltre un quintale – è scattato il sequestro cautelare, unitamente alla contestazione di sanzioni amministrative a carico del responsabile che, per legge, variano da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro. A seguito del provvedimento, la parte di prodotto alimentare oggetto della misura cautelare è stata sottoposta a controllo sanitario da parte del personale specializzato dell’Azienda Sanitaria Regionale del Molise.

Accertata l'assoluta idoneità al consumo umano, la Guardia di Finanza, d'intesa con le autorità competenti, ha destinato la merce sequestrata a scopi solidali: l'intero quantitativo sottratto al mercato illegale è stato devoluto ad associazioni benefiche del territorio. Questo intervento conferma l'efficacia del dispositivo aeronavale delle Fiamme Gialle di Termoli, stabilmente impegnato lungo tutto il litorale molisano. La presenza costante e capillare del Reparto garantisce la tutela dell'ecosistema marino e della salute pubblica, salvaguardando al contempo gli operatori onesti del settore e le regole della leale concorrenza.

La Guardia di Finanza si conferma così presidio fondamentale della legalità economico-finanziaria, in grado di colpire trasversalmente tutti quei fenomeni illeciti che danneggiano lo sviluppo economico e sociale della collettività.