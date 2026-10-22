Caro carburante, terminato il presidio dei tir sulla Statale 85 tra Venafro e Sesto Campano

Dopo un pomeriggio di intensi contatti tra gli autotrasportatori e le associazioni di categoria, è terminato anche il presidio sulla statale 85, tra il Molise e la Campania.Sebbene gli autotrasportatori non fossero troppo soddisfatti dalle misure del governo, sono andati via rompendo lentamente la lunga catena di tir fermi, tra Venafro e Sesto Campano, da oltre 48 ore.

Sul posto anche le forze dell'ordine, ma tutto si è svolto senza tensione.

Il primo presidio sulla statale 85 si era formato a Roccaravindola, il 19 ottobre scorso, per poi spostarsi a Venafro dove - secondo il racconto di alcuni autotrasportatori - hanno trovato accoglienza e solidarietà nella gente del posto.

La protesta contro il caro carburante ha di fatto bloccato ogni rifornimento alimentando anche il panico tra i consumatori per il timore di rimanere con il serbatoio dell'auto a secco e senza scorte a casa. Le conseguenze più evidenti sono le stazioni di servizio senza carburante da erogare e gli scaffali vuoti nei supermarket e nei discount.