Dai banchi di scuola a una nuova civiltà: l'appello del Vescovo per insegnare la pace e l'integrazione tra culture

Agnone, una manifestazione per la pace: l’appello del vescovo Cibotti e l’impegno per una nuova cultura

AGNONE – Piazza Unità d’Italia ad Agnone ha ospitato la manifestazione “Per la pace, contro tutte le guerre”, un momento di profonda riflessione e sensibilizzazione promosso dal gruppo Gli Amici della Pace e sostenuto da una petizione che ha raccolto l'adesione di parrocchie, comitati di quartiere e 23 associazioni di volontariato locale.

All'incontro, moderato dall'ex docente Francesco Paolo Mazziotta, hanno preso parte cittadini, autorità e, in modo particolarmente significativo, i bambini della scuola primaria. Tra gli interventi centrali, quello del professor Sergio Tanzarella, docente di Storia della Chiesa, che ha affrontato il tema della "follia della guerra".

L’appello del Vescovo Cibotti: oltre l'opposizione al conflitto

Nel suo intervento, S.E. Monsignor Camillo Cibotti, vescovo delle diocesi di Isernia-Venafro e di Trivento, ha evidenziato la necessità di superare una metodologia basata unicamente sul dire "no alla guerra". La pace, ha sottolineato il Vescovo, deve diventare una realtà vissuta nei luoghi che abitiamo.

Accoglienza e diversità: La vera pace è anche accoglienza e integrazione delle differenti culture e lingue che arricchiscono la realtà interna di Agnone.

Un valore naturale: Essere in pace è talmente naturale per l'essere umano che la sua assenza rischia di disumanizzare la società, portando inevitabilmente a violenza, difesa e prevaricazione.

Insegnare la pace tra i banchi di scuola

Il Vescovo ha inoltre lanciato una riflessione sul ruolo dell'educazione e delle nuove generazioni, sottolineando l'importanza di dare spazio al dialogo e di costruire una cultura della pace che parta proprio dai banchi di scuola e dai comportamenti quotidiani nello sport e nello studio. La testimonianza concreta e l'ascolto di chi la pensa diversamente restano gli strumenti più efficaci per fare in modo che la bellezza del vivere insieme prevalga su ogni forma di conflitto.