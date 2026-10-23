Agnone, in piazza Unità d’Italia un appello alla pace. Mazziotta: «La guerra è una follia»

AGNONE. Un messaggio di pace rivolto a tutta la comunità, con uno sguardo particolare alle nuove generazioni. Si è svolta questa mattina, venerdì 23 ottobre, in piazza Unità d’Italia, nei pressi del Monumento ai Caduti, la manifestazione dal titolo “Per la pace, contro ogni guerra”, promossa dal professor Francesco Paolo Mazziotta, già docente di Storia e Filosofia al Liceo scientifico “Giovanni Paolo I” di Agnone.

Un’iniziativa nata dalla convinzione che, in un mondo ancora attraversato da conflitti e tensioni internazionali, sia necessario riaffermare con forza il valore della pace, del dialogo e della solidarietà tra i popoli.

Da circa cinque anni il professor Mazziotta porta avanti la proposta di collocare nei pressi del Monumento ai Caduti una lapide con una frase di Papa Francesco destinata a diventare un monito per la comunità: «La guerra è una follia». Un progetto che, nonostante il tempo trascorso, non ha ancora trovato una concreta collocazione, tra questioni burocratiche e difficoltà legate al confronto sull'iniziativa anche in ambito amministrativo comunale.

La mancata installazione della targa non ha però fermato il promotore, che è riuscito a organizzare un momento pubblico di riflessione, portando in piazza cittadini, rappresentanti del mondo ecclesiastico e accademico e, soprattutto, tanti giovani.

Particolarmente significativa la presenza dei bambini della scuola primaria, insieme ad alcuni studenti delle scuole superiori. La loro partecipazione ha dato un significato ancora più forte alla manifestazione: la pace, infatti, non è soltanto un obiettivo da invocare, ma un valore da trasmettere alle nuove generazioni attraverso l'educazione, la conoscenza e il rispetto reciproco.

All'incontro è intervenuto S.E. monsignor Camillo Cibotti, vescovo delle diocesi di Isernia-Venafro e di Trivento e presidente della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana. A seguire, il professor Sergio Tanzarella, docente di Storia della Chiesa presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli, ha approfondito il tema “La guerra è una follia”.

A coordinare l'iniziativa è stato lo stesso Mazziotta, da tempo impegnato nel promuovere una riflessione pubblica sulla necessità di superare la logica della contrapposizione e della violenza.

La manifestazione si inserisce nel percorso portato avanti dagli Amici della Pace, sostenuto da una petizione che ha raccolto l'adesione dei Comitati di Quartiere, dei sacerdoti del territorio e di 23 associazioni di volontariato.

La scelta di ritrovarsi proprio accanto al Monumento ai Caduti assume un significato particolare: un luogo che custodisce la memoria di chi ha perso la vita in guerra diventa lo spazio da cui rilanciare un messaggio rivolto al presente e al futuro.

Il filo conduttore della mattinata è stato chiaro: la pace non può essere considerata un principio astratto, né un auspicio da rinnovare soltanto nelle occasioni ufficiali. È un impegno quotidiano che coinvolge istituzioni, comunità, famiglie e scuola.

E mentre la proposta della lapide resta ancora in attesa di una soluzione, la manifestazione di questa mattina ha riportato al centro del dibattito cittadino una frase semplice e potente: «La guerra è una follia». Un monito che, attraverso la voce degli adulti e la presenza dei bambini, da Agnone si è levato come un appello alla responsabilità e alla costruzione di un futuro di pace.