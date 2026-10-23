Isernia, Futuro Nazionale correrÃ  da solo. Romagnuolo: Â«Basta giochi di palazzo, porte aperte a chi vuole rilanciare la cittÃ Â»

La responsabile regionale annuncia una lista e un proprio candidato sindaco: Â«centrodestra e sinistra troppo concentrati sulle poltrone. Noi vogliamo governare bene la cittÃ .Â»

ISERNIA â€“ Futuro Nazionale si presenterÃ alle prossime elezioni amministrative di Isernia con una propria lista e un proprio candidato sindaco. Ad annunciarlo Ã¨ Aida Romagnuolo, responsabile regionale del movimento, che esclude accordi preventivi con gli schieramenti tradizionali e rivendica la volontÃ di costruire un progetto autonomo per il capoluogo pentro. Â«Mentre il centrodestra si Ã¨ riunito piÃ¹ volte per individuare il proprio candidato sindaco, nessuno ha ritenuto opportuno avviare un confronto con noi sui programmi e sulle prioritÃ della cittÃ . Si Ã¨ parlato di nomi, ma non di come affrontare concretamente i problemi dei cittadini. Per questo abbiamo deciso di correre da soliÂ». Romagnuolo critica entrambi gli schieramenti e punta il dito anche contro l'amministrazione uscente di centrosinistra guidata dal sindaco Piero Castrataro, il cui operato giudica duramente: Â«a nostro avviso, questi anni di amministrazione hanno rappresentato un fallimento complessivo, incapace di dare le risposte attese dai cittadini. Il centrodestra, intanto, appare troppo impegnato a contarsi tra le proprie fazioni e a trovare equilibri interni. Entrambi gli schieramenti dovrebbero spiegare ai cittadini che cosa intendono fare concretamente per Isernia, anzichÃ© concentrarsi sulle candidature e sulle poltroneÂ». La proposta di Futuro Nazionale, con Vannacci, punta a riportare al centro della politica il lavoro, la sanitÃ , la scuola, la sicurezza, i trasporti, i giovani che vanno via e il sostegno alle famiglie in difficoltÃ . Â«Non promettiamo la luna e non racconteremo bugie ai cittadini. Presenteremo proposte concrete e realizzabili, lasciando che siano i fatti a dimostrare il valore dei nostri candidati. Vogliamo dare voce a chi si sente dimenticato e coinvolgere i cittadini nelle scelte che riguardano il futuro della cittÃ Â». Infine, Romagnuolo lancia un appello a cittadini, professionisti, giovani e amministratori locali: Â«le porte di Futuro Nazionale sono aperte a tutti coloro che vogliono contribuire seriamente al rilancio di Isernia, entrate nella nostra lista, cerchiamo di stare uniti e vinceremo. Non ci interessano le poltrone, le spartizioni o le lotte per il comando. Noi vogliamo governare bene la cittÃ , aiutare i cittadini e restituire loro il ruolo di veri protagonisti della gestione della cosa pubblica. Saranno gli elettori a giudicare le nostre proposte e il nostro impegnoÂ»